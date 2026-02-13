 
 
Метагалактический мегакинопортал
Софи Тёрнер стала Ларой Крофт на первом кадре из сериала «Расхитительница гробниц» Комикс про маньяка Деревенщину из Dead by Deadlight получил первые страницы и новые обложки У сериала «Что‑то очень плохое должно случиться» от создателей «Очень странных дел» есть дата выхода на Netflix Эпичное возвращение Джей-Ди и Тёрка в первом трейлере новой «Клиники»
1
СЕРИАЛЫ
716

«Кинопоиск» выпустит комедийно-драматический сериал «Седьмой игрок» с Антоном Лапенко

Источник: «Кинопоиск»

Летом на стриминговом сервисе Apple TV выйдет четвёртый сезон драмеди «Тед Лассо» — шоу про тренера команды по американскому футболу, который возглавил команду по европейскому футболу, находящуюся в трудном положении. Тогда как библиотеку онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» когда-то в этом году пополнит напоминающий «Теда Лассо» комедийно-драматический сериал «Седьмой игрок» — шоу про бывшего тренера по фигурному катанию, который стал директором хоккейного клуба, оказавшегося на дне турнирной таблицы. Об этом и подробностях проекта недавно сообщил «Кинопоиск».

Сериал снимает режиссёр Сергей Пикалов («Мажор»). Сценаристами «Седьмого игрока» являются Николай Муратов и Денис Кагарманов («Метод 3», «Очарованные»). Главные роли исполняют Антон Лапенко, Николай Фоменко и Григорий Верник. В актёрском составе также Светлана Немоляева, Евгения Замулина, Дмитрий Куличков, Евгений Харитонов и другие. В производстве проекта участвует «Плюс Студия».

В центре сюжета бывший тренер по фигурному катанию. Его назначают директором хоккейного клуба «Строитель». Некогда успешная команда оказалась на дне турнирной таблицы и не может оттуда выбраться. И теперь спасение клуба зависит от нового руководителя.

Теги
Седьмой игрокКинопоиск
Комментарии (1)

6
Netflix закрыл анимационный сериал «Терминатор Ноль» после первого сезона
 2
Заигрывание с гравитацией в геймплейном трейлере Control Resonant
 1
Зрелищный сюжетный трейлер 007: First Light
 5
Продолжение аниме «Аля иногда кокетничает со мной по-русски» не выйдет в 2026 году
 1
Дебютный трейлер Kena: Scars of Kosmora знакомит фанатов Bridge of Spirits с новым сеттингом
 4
Сериальная величина Дэвид Бореанас сыграет в ремейке классического детективного шоу
 1
Без малого 20 лет потребовалось Metal Gear Solid 4, чтобы выбраться за пределы PS3
 6
В экранизацию Gundam с Сидни Суини взяли ещё одного часто мелькающего актёра
 8
Звезда «Пространства» Томас Джейн сыграет в мрачной и реалистичной научной фантастике с душой
 2
Commandos встречает Tenchu в анонсе стелс-тактики Yakoh Shinobi Ops
