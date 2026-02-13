«Кинопоиск» выпустит комедийно-драматический сериал «Седьмой игрок» с Антоном Лапенко

Летом на стриминговом сервисе Apple TV выйдет четвёртый сезон драмеди «Тед Лассо» — шоу про тренера команды по американскому футболу, который возглавил команду по европейскому футболу, находящуюся в трудном положении. Тогда как библиотеку онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» когда-то в этом году пополнит напоминающий «Теда Лассо» комедийно-драматический сериал «Седьмой игрок» — шоу про бывшего тренера по фигурному катанию, который стал директором хоккейного клуба, оказавшегося на дне турнирной таблицы. Об этом и подробностях проекта недавно сообщил «Кинопоиск».

Сериал снимает режиссёр Сергей Пикалов («Мажор»). Сценаристами «Седьмого игрока» являются Николай Муратов и Денис Кагарманов («Метод 3», «Очарованные»). Главные роли исполняют Антон Лапенко, Николай Фоменко и Григорий Верник. В актёрском составе также Светлана Немоляева, Евгения Замулина, Дмитрий Куличков, Евгений Харитонов и другие. В производстве проекта участвует «Плюс Студия».

В центре сюжета бывший тренер по фигурному катанию. Его назначают директором хоккейного клуба «Строитель». Некогда успешная команда оказалась на дне турнирной таблицы и не может оттуда выбраться. И теперь спасение клуба зависит от нового руководителя.