1
СЕРИАЛЫ
541

Раскрыта дата премьеры финальной части сериала «Вампиры средней полосы»

Источник: START

Появилась точная дата премьеры второй половины третьего сезона сериала «Вампиры средней полосы». Финальная часть сезона и всего шоу начнёт выходить 27 февраля. Об этом объявил онлайн-кинотеатр START.

Финальный сезон разделили на две части по пять эпизодов. Первая часть серий вышла в ноябре 2025 года. Оставшиеся пять последних серий будут выходить по одной в неделю с 27 февраля до 27 марта. В них завершится охота уральских вампиров на смоленских.

Премьера «Вампиров средней полосы» состоялась в марте 2021 года. В декабре того же года вышел специальный новогодний эпизод. Второй сезон дебютировал в декабре 2022-го. В этих сезонах по восемь эпизодов.

Шоураннером, а также одним из режиссёров и сценаристов «Вампиров средней полосы» выступил Алексей Акимов. Роли в его проекте исполнили Юрий Стоянов, Артём Ткаченко, Татьяна Догилева, Ольга Медынич, Дмитрий Чеботарёв, Дмитрий Лысенков, Егор Дружинин, Тимофей Кочнев, Мария Лисовая и другие.

