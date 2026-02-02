Неделя сериалов на КГ — главные новости 26 января — 1 февраля

Вместе с Райаном Куглером над перезапуском «Секретных материалов» будет работать оператор «Грешников». За съёмки этого фильма Отем Дюральд Аркапоу номинирована на «Оскар».

Второй сезон сериала «Фоллаут» закончится немного раньше. Выход его последних эпизодов перенесли.

Они это сделали! Первые кадры четвёртого сезона «Теда Лассо» с женским футболом. Главный герой выпустит на свободу внутреннюю богиню.

Тор с ПТСР: в сериале God of War появился актёр, играющий Бога Грома в глубоком запое. Совсем не Крис Хемсворт.

Мститель за отца стал Всеотцом: Мэнди Пэтинкин сыграет Одина в сериале по игре God of War. Обнаружен главный злодей и самый опасный бог.

Создатель «Хранителей» и «Остаться в живых» Дэймон Линделоф экранизирует триллер «Цепь» для HBO. В оригинальном романе мать противостоит похитителям детей.

Дэвид Харбор умирает от перетрахa в трейлере сериала «Хочу секса. Сент-Луис». Так закончились его странные дела.