Второй сезон сериала «Фоллаут» закончится немного раньше

Второй сезон сериала «Фоллаут» движется к завершению быстрее запланированного. Последние эпизоды сезона выйдут за рубежом на стриминговом сервисе Prime Video на день раньше первоначальных дат. Седьмая серия появится на видеосервисе 27 января вместо 28 января. А восьмой эпизод выйдет 3 февраля вместо 4 февраля.

В начале февраля закончится нынешний сезон сериала, но не сам «Фоллаут». Проект заранее продлили на третий сезон. Его должны начать снимать в этом году.

Сериал основан на видеоигровом франчайзе Fallout. Главные роли в адаптации исполняют Элла Пернелл, Уолтон Гоггинс и Аарон Мотен. Пернелл играет Люси Маклин, Гоггинс — Гуля, а Мотен — Максимуса.

Первый сезон адаптации вышел на Prime Video целиком 10 апреля 2024 года. Премьера второго состоялась 17 декабря 2025-го. Его выпуск растянули более чем на полтора месяца. В обоих сезонах по восемь серий.