Создатель «Хранителей» и «Остаться в живых» Дэймон Линделоф экранизирует триллер «Цепь» для HBO

В конце этого лета на канале HBO ожидается премьера сериала «Фонари», который станет частью новой киновселенной DC. Одним из сценаристов и исполнительных продюсеров шоу является Дэймон Линделоф, создатель сериалов «Хранители» и «Остаться в живых» (вместе с Дж. Дж. Абрамсом и Джеффри Либером). И после выхода «Фонарей» Линделоф продолжит сотрудничать с HBO.

Компания Warner Bros. Discovery объявила, что автор и канал ранее подписали двухлетний контракт. И первым сериалом Линделофа для HBO в рамках этого соглашения станет «Цепь». Это будет законченный восьмисерийный проект на основе романа-триллера за авторством Эдриана Маккинти. Линделоф является шоураннером, одним из сценаристов и продюсеров адаптации.

Автор оригинальной книги также в числе продюсеров адаптации. По данным некоторых СМИ, Линделоф может расширить сюжет его романа.

В центре сюжета книги Рейчел. У неё похитили ребёнка и потребовали денежный выкуп с дополнительным условием. Чтобы вернуть свою дочь, она должна ещё и похотить чужого ребёнка для неизвестных вымогателей. Рейчел оказывается частью цепи, в которой она далеко не первая от кого требуют совершить такое преступление. Но Рейчел решает дать отпор вымогателям.