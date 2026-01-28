 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Неделя кино на КГ — главные новости 5–11 января Леа Сейду вместе с Майки Мэдисон попадёт в мир оргий, нарковечеринок и опустошающей чумы Безумный фантастический замес режиссёра «Пиратов Карибского моря» в трейлере фильма «Удачи, веселья, не сдохни» У приквела «Блондинки в законе» есть дата премьеры и продление на второй сезон Тимур Бекмамбетов и Крис Пратт сбили «Аватар: Пламя и пепел» с вершины проката США
• • •
 
1
СЕРИАЛЫ
419

Они это сделали! Первые кадры четвёртого сезона «Теда Лассо» с женским футболом

Стриминг AppleTV поделился первыми кадрами из сомнительного четвёртого сезона когда-то душевного сериала «Тед Лассо».

Как и обещали, персонаж Джейсона Судейкиса будет тренировать женскую команду,

4
Кадры из сериала «Тед Лассо»
4
Кадры из сериала «Тед Лассо»
4
Кадры из сериала «Тед Лассо»
4
Кадры из сериала «Тед Лассо»

Премьера сериала должна состояться этим летом.

Теги
ГалереяТед ЛассоДжейсон Судекис
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

2Звезда «Теда Лассо» подалась в эскорт

Тоже интересно

11Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 699: «Франкенштейн» Гильермо дель Торо, «Везунчики», «Крушащая машина», возвращение «Мумии» и «Гремлинов» 0Рецензия и отзывы на игру Stellaris: Shadows of the Shroud 19Провалившаяся эпическая криминальная комедия с Леонардо Дикаприо «Битва за битвой» скоро выходит на цифре 21Огромный ствол Кейт Бекинсейл на первом кадре боевика «Дикая кошка» 4Второй сезон криминальной драмы «Гангстерленд» с Томом Харди уже снимается в Лондоне

Далее на КГ

1
Аниме «Истребитель демонов: Бесконечная крепость» обновило свои огромные сборы в домашнем прокате
 0
Бывают же совпадения! Драма «Рокки — это я» выйдет в 50-летие премьеры оригинального «Рокки»
 3
Сет Роген, Эдвард Нортон и Пенелопа Крус заставили студии раскошелиться за новый ромком Оливии Уайлд
 9
Преждевременно похороненный экшен Гая Ричи с Генри Кавиллом и Джейком Джилленхолом получил дату выхода
 8
В Steam вышел симпатичный комедийно-фантастический квест Earth Must Die
 0
Судьба ведьмачья: анонсирована Reigns: The Witcher
 1
Code Vein II — премьерный трейлер и недовольные фанаты
 2
ЕВА-670: Прямая трансляция
 0
Комикс-перезапуск мультсериала «Уличные акулы» получил выпуск-ежегодник с героем-косаткой
 0
Самый младший брат музыкального трио Jonas Brothers поработает сценаристом в комиксе Fireborn
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Игры На мороз! Глава Remedy покидает компанию на фоне слабых продаж FBC: Firebreak
 
Четвёртый сезон сериала «Ричер» отснят
 
Сериал «Враги» от режиссёра «Трассы» и «Аутсорса» отснят
 
Кино Новые фильмы недели: Сидни Суини подожжёт российский прокат
 
Кино Злой бандюган Хью Джекман разоблачает легенду в трейлере фильма «Смерть Робина Гуда»
 
В предпоследнем выпуске Ultimate Spider-Man авторы начнут распутывать свою паутину секретов
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
2ЕВА
 
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
8Лазер-шоу «Три дебила» – 709: «Аватар: Пламя и пепел», «Лакомый кусок», творчество Джосса Уидона, 5 млрд «Чебурашки 2»
 
6ЕВА – 669: Объяснение сюжета
 
0Телеовощи – 634: Токсичная жаба
 
0Ноль кадров в секунду – 614: Британская Альтушка
 
17Лазер-шоу «Три дебила» – 708: «Простоквашино», «Буратино», спасение «Звёздных войн», «Золотой Глобус 2026», «Горничная»
 
4Телеовощи – 633: Человек-вайфай и силиконовая физиотерапия
 
4ЕВА – 668: Слишком длинная лестница
 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 707: «Невероятные приключения Шурика», финал «Очень странных дел», «Чебурашка 2», «Алиса в Стране чудес»
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2026 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru