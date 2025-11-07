 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
Реклама
   

Реклама

ООО «Пиксель Шквал», ИНН 7813657966, ID #a-53059

Токен: F7NfYUJCUneTTTQUmo2J

   
Марлон Уайанс в трейлере очень страшного кино «Он» Анонс: боевые искусства и андроиды в новом комиксе Cyber Phoenix Мультсериал Netflix о Ларе Крофт закончится в декабре с выходом второго сезона КГ играет: BRUTAL JOHN 2 Приквел «Рэмбо» попал в не очень чистые продюсерские руки режиссёров марвеловских «Мстителей»
• • •
 
СЕРИАЛЫ
268

Звезда «Теда Лассо» подалась в эскорт

Источник: Apple

Мы, конечно, подозревали, что таланты всеми любимого Роя Кента внушительны, но теперь сможем убедиться в этом воочию. Если повезёт. Бретт Голдстин только что подписался на «Эскорт», восьмисерийную романтическую комедию, теперь уже на другом потоковом сервисе — Amazon.

Причём идея была его. Актёр не только исполнит главную роль, но, как и в случае с «Тедом Лассо», напишет сценарий и выступит исполнительным продюсером проекта. Помогает ему коллега по «Терапии» Брайан Гэлливан.

Герой Голдстина, разведенный отец из Манхэттена, чисто случайно становится эскортником (все они так говорят). Но комедия не совсем об этом, а о втором шансе, трудностях совместного воспитания детей и о том, можно ли купить настоящую близость.

Комментарии

Ещё на эту тему

9«Тед Лассо» перестал прятать свой четвёртый сезон 3Третий сезон драмеди «Терапия» с Джейсоном Сигелом и Харрисоном Фордом получил дату премьеры на Apple TV 13«Тед Лассо» вернулся ещё на три сезона! Первый кадр продолжения и новые герои

Тоже интересно

15Боевик Ильи Найшуллера «Главы государств» оценили 75 миллионов пользователей Prime Video 0Вышел второй том сборника легендарного европейского художника «Мёбиус. Избранное» 1Супергеройский битемап MARVEL Cosmic Invasion обзавёлся датой релиза и новым трейлером 3Саб-Зиро и не менее экстравагантные личности ворвутся во вселенную DC в специальном выпуске DC K.O. 4Семья Васильевых в полном составе в трейлере второго фильма по сериалу «Папины дочки. Новые»

Далее на КГ

8
Создатели «Очень странных дел» прокомментировали слухи об обвинениях Милли Бобби Браун в адрес Дэвида Харбора
 0
Художник «Тора» и «Чужих против Мстителей» Эсад Рибич нагрянет в Москву на «Comic Con Игромир»
 4
«Хищник: Планета смерти» никогда не сможет добиться кассовых успехов «Чужого против Хищника»
 4
«Никогда!» — Вуди Харрельсон о возможном возвращении к «Настоящему детективу» с Мэттью Макконахи
 5
Супергеройский сериал «Фонари» в духе «Настоящего детектива» дебютирует в начале 2026 года
 0
Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 698: «Баллада о маленьком игроке», «Заклятие 4», кто экранизирует Call of Duty, ещё один «Дом у дороги 2»
 0
КГ играет: Painkiller (2025)
 8
Китайское издательство NetEase закрыло уже пять своих западных студий
 5
Square Enix возвращается на родину: издатель проводит увольнения в западных офисах
 12
Трейлер «Комментируй это» раскрывает дату выхода комедии с Александром Петровым
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Звезда «Росомахи и Дэдпула» Дафни Кин надеется вернуться к роли Икс-23 в кроссовере «Мстители: Судный день»
 
Трейлер мультсериала «Отель с привидениями» от сценариста «Рика и Морти»
 
Аниме Весной 2026 года начнётся финальная часть манги «Ультрамен», по которой сняли аниме для Netflix
 
Кино «Первобытная война» — боевик про Вьетнам с динозаврами — скоро выходит в цифре
 
Кино Перекупка Борна: студия Universal вернула себе права на шпионскую серию с Мэттом Дэймоном
 
Кино Богатый ужастик «Заклятие 4» в ближайшие дни начнёт пугать зрителей с цифры
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Лазер-шоу «Три дебила» – 698: «Баллада о маленьком игроке», «Заклятие 4», кто экранизирует Call of Duty, ещё один «Дом у дороги 2»
 
0ЕВА
 
 
0Телеовощи – 624: Замеры кринжа
 
2Ноль кадров в секунду – 603: Вялый самурай
 
0Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 128: Интервью по игре «Спарта 2035»
 
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 697: «Дом динамита», «Глазами пса», фильм про Бена Соло, недорогая бондиана, «Супруги Роуз»
 
1ЕВА – 657: На странном горизонте
 
1Телеовощи – 623: Мадам с шахтой
 
1Ноль кадров в секунду – 602: It's fucking blyad
 
10Лазер-шоу «Три дебила» – 696: «Трон: Арес», убытки студии Disney, ужастик про обезьяну, «Большое смелое красивое путешествие»
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2025 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru