Звезда «Теда Лассо» подалась в эскорт

Мы, конечно, подозревали, что таланты всеми любимого Роя Кента внушительны, но теперь сможем убедиться в этом воочию. Если повезёт. Бретт Голдстин только что подписался на «Эскорт», восьмисерийную романтическую комедию, теперь уже на другом потоковом сервисе — Amazon.

Причём идея была его. Актёр не только исполнит главную роль, но, как и в случае с «Тедом Лассо», напишет сценарий и выступит исполнительным продюсером проекта. Помогает ему коллега по «Терапии» Брайан Гэлливан.

Герой Голдстина, разведенный отец из Манхэттена, чисто случайно становится эскортником (все они так говорят). Но комедия не совсем об этом, а о втором шансе, трудностях совместного воспитания детей и о том, можно ли купить настоящую близость.