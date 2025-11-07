«Никогда!» — Вуди Харрельсон о возможном возвращении к «Настоящему детективу» с Мэттью Макконахи

Пока успешные и не очень сериалы прошлых лет один за другим начинают возвращаться на экраны, кое-кому всё же хватает смелости и благоразумия этого не делать. И даже открыто об этом говорить. Так, Вуди Харрельсон на днях разбил сердечки фанатов «Настоящего детектива» категоричным отказом сниматься в ещё одном сезоне с Мэттью Макконахи:

Если честно, никогда. Ни единого шанса. Потому что всё получилось отлично. Мне нравится то, как мы это сделали, и ещё один сезон только всё бы испортил.

Интересно, что создатель сериала Ник Пиццоллато далеко не столь категоричен — в недавным интервью он заявил, что оба актёра готовы к такой возможности, и что у него есть для них подходящая история.

Судя по всему, не разделяет точку зрения Харрельсона и сам Макконахи — тот ранее говорил, что они с Вуди интересуются такой идеей:

Если Ник напишет то, что, по нашему с Вуди мнению будет достаточно хорошо, тогда это даже не будет вопросом выбора. Мы бы посмотрели на это и сказали: «Это должно произойти». Но в таком случае это должно быть чертовски хорошо.

Ну а пока в пятом сезоне «Настоящего детектива» снимается Николас Кейдж, Макконахи с Харрельсоном и Пиццоллато мутят спортивную драму для Netflix.