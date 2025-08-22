Николас Кейдж будет мучительно сниматься в новом сезоне «Настоящего детектива»

Лауреат «Оскара» Николас Кейдж давно хотел попробовать силы в формате телевизионного сериала, и теперь у него появился такой шанс.

По информации издания THR, всё лето актёр ведёт переговоры об участии в новом сезоне иногда культовой многосерийной драмы «Настоящий детектив». Не в первый раз в шоу появляются звёзды большого кино. В первом сезоне сыграли Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсон, в четвёртом — Джоди Фостер.

О чём будет пятый сезон, пока не раскрывают. Предположительно, Кейдж исполнит роль полицейского, которого мучает кошмарное расследование. Как всем хорошо известно, страдать у Кейджа получается убедительно. Ну а зрителям не придётся бояться интимных сцен, как это было с Фостер.

Исса Лопез, шоураннер четвёртого сезона, вернётся к постановке следующего. Ранее платформа HBO анонсировала, что действие пятого сезона развернётся в Заливе Джамейка (заповедник в штате Нью-Йорк). Премьера ожидается в 2027 году.