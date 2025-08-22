 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Инопланетное сафари в новом трейлере фильма «Хищник: Планета смерти» Охотник нашёл свою половинку: навеянный «Звёздными войнами» плакат «Хищника: Планета смерти» «Война миров Z», «Трансформеры», «Топ Ган 3» и «Звёздный путь» станут главными проектами обновлённой студии Paramount Геймпленый трейлер Resident Evil Requiem пугает главную героиню до истерики Анонсирована Warhammer 40,000: Dawn of War IV
• • •
 
10
СЕРИАЛЫ
861

Николас Кейдж будет мучительно сниматься в новом сезоне «Настоящего детектива»

Источник: Lionsgate

Лауреат «Оскара» Николас Кейдж давно хотел попробовать силы в формате телевизионного сериала, и теперь у него появился такой шанс.

По информации издания THR, всё лето актёр ведёт переговоры об участии в новом сезоне иногда культовой многосерийной драмы «Настоящий детектив». Не в первый раз в шоу появляются звёзды большого кино. В первом сезоне сыграли Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсон, в четвёртом — Джоди Фостер.

О чём будет пятый сезон, пока не раскрывают. Предположительно, Кейдж исполнит роль полицейского, которого мучает кошмарное расследование. Как всем хорошо известно, страдать у Кейджа получается убедительно. Ну а зрителям не придётся бояться интимных сцен, как это было с Фостер.

Исса Лопез, шоураннер четвёртого сезона, вернётся к постановке следующего. Ранее платформа HBO анонсировала, что действие пятого сезона развернётся в Заливе Джамейка (заповедник в штате Нью-Йорк). Премьера ожидается в 2027 году.

Теги
HBO MaxНиколас Кейдж
Комментарии (10)

Ещё на эту тему

17Тизер-трейлер второго сезона Fallout: что происходит в постапоке — остаётся в постапоке

Тоже интересно

8Супергеройская манга «Ванпанчмен» ушла на перерыв до июля 5Люди против монстров в главном трейлере фантастики «Всеведущий читатель» с Джису из Blackpink 18Зак Снайдер приступает к съёмкам фильма, о котором грезил 20 лет 22«Ты сериал, Гарри»: Ник Фрост показал своего Хагрида 5Очень душевный момент: Хавьер Бардем убеждает Брэда Питта участвовать в «Формуле 1»

Далее на КГ

0
Создатели сериала «Голубоглазый самурай» обещают не разочаровать вторым сезоном (видео)
 1
От создателя «Джона Уика»: дедушка Сэм Фишер крошит врагов в тизере «Splinter Cell: Караул смерти»
 1
«Бегущий человек» Глен Пауэлл попал на обложки журнала Empire
 0
Ноль кадров в секунду. Выпуск 592: Китайская свежесть
 0
Metal Gear Solid Δ: Snake Eater — премьерный трейлер
 3
Пара недостающих игр пополнила список Mortal Kombat: Legacy Kollection
 1
Четвёртая часть хоррор-антологии «Калейдоскоп ужасов» готовится страшно испугать читателей
 0
Второй сезон аниме «Синие Мибуро» получил дату премьеры в декабре
 16
Смертная Карен Гиллан полюбит бессмертного горца Генри Кавилла
 3
«Хищник: Планета смерти» получил комикс-предысторию про изгоя-яутжа Дека
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Рецензия и отзывы на сериал «Одни из нас»
 
Тринити домогается Терминатора в трейлере второго сезона шпионского боевика «Фубар»
 
San Diego Comic Con 2025: объявили брутальный кроссовер Alien Vs. Captain America
 
Аниме Возобновилась публикация фэнтезийной манги «Провожающая в последний путь Фрирен»
 
Игры Новый трейлер Onimusha: Way of the Sword
 
Стив Роджерс против молодого Дума: неизвестные страницы прошлого в перезапуске Captain America
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Ноль кадров в секунду
 
 
1ЕВА
 
 
0Телеовощи – 613: Make Xenomorph Great Again
 
0Ноль кадров в секунду – 592: Китайская свежесть
 
8Лазер-шоу «Три дебила» – 686: «Голый пистолет», «Орудия» Зака Креггера, трилогия «Страстей Христовых», «Жизнь по вызову. Фильм»
 
10ЕВА – 646: Отмыв долларов
 
0Телеовощи – 612: Свобода, равенство, гарем
 
0Ноль кадров в секунду – 591: Потерянная контрабанда
 
 
8Лазер-шоу «Три дебила» – 685: «Ф4: Первые шаги», «Война миров» в скринлайф формате, «28 лет спустя», расширение «Аватара»
 
1Ноль кадров в секунду – 590: Порно против Visa
 
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы
© 2002–2025 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru