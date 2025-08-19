Стриминг Amazon Prime Video представил тизер-трейлер второго сезона сериала Fallout. Пожалуй, самая важная часть ролика — анонс точной даты выхода на потоковой платформе — 17 декабря.

Парочка главных героев в исполнении Эллы Пернелл и Уолтона Гоггинса совершает важный сюжетный переход из первого сезона во второй, чтобы оказаться в Вегасе, где каждый получит шанс выиграть желаемое.

Разумеется, повествовательная часть будет скакать из прошлого в невесёлое настоящее. И пока только повествовательная линия с чёрным братом Стали выглядит не самой драматичной:

И в ролике впервые появляются Когти Смерти!