КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Супергёрл Милли Олкок в опасности на Netflix —  вышел трейлер сериала «Сирены» Рецензия и отзывы на сериал «Железное сердце» Токсичные отношения будущего: красавчик-андроид слетает с катушек в комиксе Artificial Новая экранизация «Стрит Файтера» нашла свою Чун Ли Кевин Костнер и Джейк Джилленхол проведут вместе медовый месяц
3
СЕРИАЛЫ
ИГРЫ
396

Тизер-трейлер второго сезона Fallout: что происходит в постапоке — остаётся в постапоке

Стриминг Amazon Prime Video представил тизер-трейлер второго сезона сериала Fallout. Пожалуй, самая важная часть ролика — анонс точной даты выхода на потоковой платформе — 17 декабря.

Парочка главных героев в исполнении Эллы Пернелл и Уолтона Гоггинса совершает важный сюжетный переход из первого сезона во второй, чтобы оказаться в Вегасе, где каждый получит шанс выиграть желаемое.

Разумеется, повествовательная часть будет скакать из прошлого в невесёлое настоящее. И пока только повествовательная линия с чёрным братом Стали выглядит не самой драматичной:

И в ролике впервые появляются Когти Смерти!

Теги
ВидеоFalloutPrime Video
Комментарии (3)

