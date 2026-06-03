 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Экранизация «Войны и мира» Сарика Андреасяна показала свою Соню Ростову (фото) Пуговицы вместо глаз: фанатам продемонстрировали облик «Абсолютного» Пугала Кратос с сыном на первом кадре из сериала «Бог войны» Fable перенесли на февраль 2027 года Пародия «Очень страшное кино 6» станет пропуском в закулисье реальности и юмора
• • •
 
2
СЕРИАЛЫ
579

К финалу фантастики «Радар» Okko опубликовал новые фотографии со съёмок

Источник: Okko

Уже 5 июня онлайн-кинотеатр Okko выпустит девятую серию фантастического триллера «Радар». Эта серия станет последней для проекта. И за несколько дней до её премьеры и завершения «Радара» видеосервис показал новые фотографии со съёмок для тех, кто ждёт финал.

Сериал снят по мотивам повести «Главный полдень» писателя Александра Мирера. Оригинальное произведение вышло в 1969 году. Но авторы адаптации сильно изменили историю и перенесли события в 1988 год. По сюжету рядом с городком, где находится мощный радар, падает загадочный объект. Так начинается вторжение инопланетян на Землю, которое должны остановить друзья-шестиклассники.

Режиссёром адаптации выступил Константин Смирнов («Волчок», «Телохранители», «Жуки»). Роли в проекте исполнили Виктория Исакова, Илья Лыков, Юлия Башорина, Матвей Кулагин, Денис Косиков, Анатолий Кот, Арина Савостьянова, Иван Фоминов, Ксения Кутепова, Валерий Степанов, Ростислав Харин, Даяна Гудз, Владислав Абашин, Павел Юдин, Илья Исаев и другие.

Промо-арт сериала «Радар» Промо-арт сериала «Радар» Промо-арт сериала «Радар» Промо-арт сериала «Радар» Промо-арт сериала «Радар» Промо-арт сериала «Радар» Промо-арт сериала «Радар» Промо-арт сериала «Радар» Промо-арт сериала «Радар» Промо-арт сериала «Радар»
Теги
ГалереяРадарВиктория ИсаковаДаяна ГудзКонстантин СмирновOkko
Комментарии (2)

Ещё на эту тему

1Древнее зло пробуждается в трейлере фэнтези «Малахит» 9Комедия «Седьмой игрок» про тренера по фигурному катанию во главе хоккейного клуба получила новый постер 31Первые кадры со съёмок фантастики «Рыцари Сорока Островов» по книге автора «Дозоров» о смертельной игре 8Специальный тизер третьего сезона «Укрытия» показал Ребекку Фергюсон в новом статусе 5Звезда «Доктора Кто» и «Стражей Галактики» Карен Гиллан получила роль в новом сезоне драмеди «Терапия»

Тоже интересно

9Джеймс Ганн показал Лекса Лютора в силовой броне из кинокомикса «Человек завтрашнего дня» 2«Президент Кёртис», спин-офф «Рика и Морти», обзавёлся релизным окном и новым тизером 20Amazon дал зелёный свет новому сериалу про Робокопа 18Скарлетт Йоханссон одним видом может кого-нибудь изгнать: первый кадр актрисы на съёмках ужастика «Изгоняющий дьявола» 13Режиссёр провального «Бегущего человека» никогда не собирался повторять трагический финал из книги Стивена Кинга

Далее на КГ

1
Гангстеры Крис Хемсворт и Тэрон Эджертон на первом кадре криминального триллера «Таракан»
 8
«Властелины вселенной» — отличное приключенческое фэнтези для 14-летних с блондинистым дурачком в главной роли
 12
Готическая эротика с Сидни Суини: «Сонную Лощину» переосмыслили под сильного женского персонажа
 11
ILL — сюжетный трейлер зрелищного хоррора
 3
Tomb Raider: Legacy of Atlantis отложили — второй трейлер объявил дату выхода
 3
Анонсирован интерактивный хоррор Until Dawn 2
 18
Sony анонсировала God of War Laufey — смотрим показ «геймплея»
 17
Все восхищаются Кристофером Ноланом! Актёры «Одиссеи» безоговорочно верят в своего режиссёра
 1
Раскритикованный, но отлично собирающий кассу «Майкл» скоро выйдет в цифре
 8
Netflix одобрил съёмки боевика «Военная машина 2» с Аланом Ричсоном: первая часть попала в десятку лучших фильмов сервиса
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Ну, похожи: вот так выглядят основные герои комикса-перезапуска по «Баффи»
 
Кино Первый дисишный ужастик: тизер фильма «Глиноликий»
 
Кино «Очень страшное кино 6» — комедия с невероятно большими шарами
 
Кино Бывшая Супергёрл присоединилась к Скарлетт Йоханссон в перезапуске «Изгоняющего дьявола»
 
Кино У фильма по сериалу «Она написала убийство» с Джейми Ли Кёртис есть дата выхода
 
Идут съёмки комедийного сериала с Игорем Верником «На своей волне» о том, что семью не выбирают
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
2Телеовощи – 653: Зрелый Человек-овощ
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 727: Сборы «Мандалорца и Грогу», обидчивый Кристофер Нолан, «Грязные деньги», «Челюсти» Стивена Спилберга
 
0Ноль кадров в секунду – 632: Подкаст хороших новостей
 
 
0ЕВА – 687: Спасти за мороженку
 
1Телеовощи – 652: Тренировка Пучеглазого
 
10Лазер-шоу «Три дебила» – 726: «Мортал Комбат 2», Warner Bros. и Disney против России, Лупита Нионго Прекрасная, «Обитель зла 2»
 
0Ноль кадров в секунду – 631: Саудиты с аудитом
 
 
0ЕВА – 686: Воля или силикон
 
1Телеовощи – 651: Не расширяйте Дамблдора
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2026 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru