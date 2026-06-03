К финалу фантастики «Радар» Okko опубликовал новые фотографии со съёмок

Уже 5 июня онлайн-кинотеатр Okko выпустит девятую серию фантастического триллера «Радар». Эта серия станет последней для проекта. И за несколько дней до её премьеры и завершения «Радара» видеосервис показал новые фотографии со съёмок для тех, кто ждёт финал.

Сериал снят по мотивам повести «Главный полдень» писателя Александра Мирера. Оригинальное произведение вышло в 1969 году. Но авторы адаптации сильно изменили историю и перенесли события в 1988 год. По сюжету рядом с городком, где находится мощный радар, падает загадочный объект. Так начинается вторжение инопланетян на Землю, которое должны остановить друзья-шестиклассники.

Режиссёром адаптации выступил Константин Смирнов («Волчок», «Телохранители», «Жуки»). Роли в проекте исполнили Виктория Исакова, Илья Лыков, Юлия Башорина, Матвей Кулагин, Денис Косиков, Анатолий Кот, Арина Савостьянова, Иван Фоминов, Ксения Кутепова, Валерий Степанов, Ростислав Харин, Даяна Гудз, Владислав Абашин, Павел Юдин, Илья Исаев и другие.