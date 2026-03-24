Дэвид Морс сыграет в заключительном сезоне криминального триллера «Мэр Кингстауна» с Джереми Реннером

В производстве пятый сезон криминального триллера «Мэр Кингстауна» от стримингового сервиса Paramount+. И, как стало известно, в этом сезоне появитсяДэвид Морс («Последнее, что он сказал мне»). Он стал последним на данный момент актёром, который присоединился к касту сериала. Он сыграет опытного агента ФБР Рассела Харди, которого отправили в Кингстаун.

«Мэр Кингстауна» является одним из проектов Тейлора Шеридана, создателя сериалов «Йеллоустоун», «Король Талсы» и «Лэндмен». Первый сезон шоу вышел в 2021 году. Пятый сезон станет последним. Главную роль в «Мэре Кингстауна» играет звезда Marvel Джереми Реннер

Сериал, затрагивающий темы систематического расизма, коррупции и неравенства, рассказывает о влиятельном семействе Макласки из Кингстауна, штат Мичиган, где самым прибыльным считается тюремный бизнес. Главные герои пытаются обеспечить порядок и справедливость в возглавляемом мэром Майком Макласки городе, где нет ни того, ни другого.

Мэр КингстаунаДжереми РеннерДэвид Морс
