Мамма Mia! Сын Боузера освобождает батю в финальном трейлере «Супер Марио: Галактическое кино» Dynamite снова соберёт своих красавиц-героинь в новом выпуске палп-антологии Savage Tales Хоумлендер занял Овальный кабинет в трейлере финального сезона сериала «Пацаны» Из Белого дома изгонят всех чертей и предотвратят Третью мировую в экранизации хоррор-комикса Трейлер «Человека-паука: Совершенно новый день» сильно опередил по просмотрам первый ролик «Человека-паука: Нет пути домой»
СЕРИАЛЫ
КОМИКСЫ
11 645

Ангел Кастиэль из «Сверхъестественного» получил личный комикс

Источник: The CW Network

Издательство Dynamite Entertainment объявило о первом появлении Кастиэля — одного из самых популярных персонажей знаменитого сериала «Сверхъестественное» — в комиксах. Герой, которого в сериале играл Миша Коллинз, дебютирует в сольном ваншоте Supernatural Special Castiel, запланированном на июнь. Сценаристом выступит Прити Чхиббер, известная по Marvel Avengers Assembly, Spider-Man's Social Dilemma, подкастам Tar Valon or Bust и Desi Geek Girls, а также по проекту Marvel Women of Marvel. Рисовать будет Паскуале Квалано (Grimm Fairy Tales). Помимо обычного издания, выйдет и версия с «загадочным пакетом»-вариантом обложки.

Напомним, что Кастиэль появился в четвёртом сезоне сериала, именно он вытащил Дина Винчестера из Ада. С его приходом шоу основательно погрузилось в христианскую мифологию: ангельские войны и космические ставки дополнили привычный формат «монстр недели». Внешне Кастиэль — это помятый плащ, костюм, ослабленный галстук и вечно растрёпанные тёмные волосы. Кого-то он немного напоминает, да? Мага, плута и хитрую скотину по имени Джон Константин. Который и послужил прообразом. Правда, блондином наш ангелок не стал. Со временем он начал ставить под сомнение приказы Небес, проникся глубокой симпатией к братьям Винчестерам, встал на их сторону и часто приключенствовал с ними.

Синопсис у комикса следующий:

Кастиэль всегда был уверен — в своей вере, в своём долге, в своём положении. Всегда. Так почему же его вдруг одолевают сомнения? Единственное, что он знает, — это как-то связано с Винчестерами. Он последовал за ними в Гейнсвилл, штат Флорида, в безумный уикенд, когда город заполонили фанаты музыки и спорта. И куда бы Кас ни направился, Винчестеры оказываются на шаг впереди — они охотятся на монстров, замеченных поблизости.

Будь то концерт, студенческая вечеринка или что угодно ещё — к тому моменту, как Кастиэль добирается до нужного места по следу, братья уже успели побывать там и уйти. Пока наконец все трое не находят то, что искали... вместе. Но поможет ли Кастиэль братьям в их миссии или только будет путаться под ногами?

Цитата из пресс-релиза

В этом же месяце также выйдет и восьмой выпуск основной серии Supernatural от Грега Пака и Дэниела Скализи. И там, судя по всему, Винчестерам предстоит столкнуться с нетипичной угрозой:

Монстры? Не проблема. Демоны? Раз плюнуть. Братья Винчестеры справятся почти с любой призрачной угрозой. Но роботы? Роботы, которые убивают? На этот раз братьям, возможно, крышка...

Цитата из пресс-релиза

Supernatural Special Castiel выйдет 3 июня. А Supernatural #8 — 24 июня.

Теги
Комиксы
Комментарии (3)

Ещё на эту тему

+Рыжая Соня попадёт в жернова революции в своём новом комиксе +Супермен теряет силы, а Человек-паук спасает положение: первые спойлеры кроссовера Superman/Spider-Man +Очень боевитая Чёрная Канарейка красуется на обложках второго выпуска мини-серии Absolute Green Arrow +Игроки и фанаты смогут вернуться в Санктуарий благодаря новому комиксу по Diablo IV 4«Черепашки-ниндзя» наконец дождались обложки от легендарного Фрэнка Миллера +Комикс Absolute Batman продолжает бить рекорды по продажам

Тоже интересно

5Анонсирована Life is Strange: Reunion — финал истории Макс и Хлои 0Не все тайны раскрыты: анонс ответвления к легендарному ивенту «Гражданская война» спустя 20 лет 1«Лaзep-шoy „Tpи дeбилa“» — пpямaя тpaнcляция 4Кого ещё призывают из Техаса: Глен Пауэлл стал продюсером сериала по мотивам ужастика «Техасская резня бензопилой» 1Мастер своего дела: Геральт опять приносит разрушения во втором выпуске нового комикса по «Ведьмаку»

Далее на КГ

9
Компания Disney обновила график выхода фильмов Marvel после релиза трейлера к блокбастеру «Человек-паук: Совершенно новый день»
 0
Супермен теряет силы, а Человек-паук спасает положение: первые спойлеры кроссовера Superman/Spider-Man
 13
Сказка «Домовёнок Кузя 2» стартовала в прокате успешнее первой части
 4
Третий сезон сериального фэнтези «Перси Джексон и Олимпийцы» отснят
 7
Александр Петров сообщил о завершении съёмок фильма «Весельчак У» по вселенной «Сто лет тому вперёд»
 28
Кудрявый полубог Дуэйн Джонсон в трейлере диснеевского фильма «Моана»
 22
Боевой балет в действии: отрывок из потокового экшена «Смертельно прекрасна»
 0
«Лaзep-шoy „Tpи дeбилa“» — пpямaя тpaнcляция
 25
Свет мой, Сарик, завязывай уже с Пушкиным! Режиссёр Андреасян снимет фильм по «Сказке о мёртвой царевне и семи богатырях»
 0
Неделя сериалов на КГ — главные новости 16–22 марта
Съёмки фантастического сериала «Поднятие уровня в одиночку» от Netflix должны начаться весной
 
Кино Волшебство, комедия и экшен в трейлере сказки «Царевна-лягушка 2»
 
Маленький ненавистник понедельников — BOOM! Studios выпустит комикс о ребёнке Гарфилде
 
Кино Битва кумиров: в конце 2026 года в прокате столкнутся Джонни Депп и Глен Пауэлл
 
Кино Агенты ЦРУ Сэм Рокуэлл и Джон Малкович приехали менять режим в трейлере фильма «Дикая лошадь»
 
Кино Два с половиной года насмарку: режиссёр неснятого фильма о Бене Соло с Адамом Драйвером продолжает бухтеть на Disney
 
Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0ЕВА
 
 
3Телеовощи – 643: Потенциальный Джосс Уидон
 
1Ноль кадров в секунду
 
 
9Лазер-шоу «Три дебила» – 717: «Оскар 2026», «Прыгуны», «Король и Шут. Навсегда», свежий Гор Вербински, возвращение «Светлячка»
 
4ЕВА – 677: Петушиный пафос
 
1Телеовощи – 642: Сосисочная нейрооргия
 
4Ноль кадров в секунду – 622: Праздник огурца
 
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 716: «Военная машина», «Зараза», планы Арнольда Шварценеггера, ужастик «Свист»
 
2ЕВА – 676: Гача с деревяшками
 
1Телеовощи – 641: Бог скуфов
