Ангел Кастиэль из «Сверхъестественного» получил личный комикс

Издательство Dynamite Entertainment объявило о первом появлении Кастиэля — одного из самых популярных персонажей знаменитого сериала «Сверхъестественное» — в комиксах. Герой, которого в сериале играл Миша Коллинз, дебютирует в сольном ваншоте Supernatural Special Castiel, запланированном на июнь. Сценаристом выступит Прити Чхиббер, известная по Marvel Avengers Assembly, Spider-Man's Social Dilemma, подкастам Tar Valon or Bust и Desi Geek Girls, а также по проекту Marvel Women of Marvel. Рисовать будет Паскуале Квалано (Grimm Fairy Tales). Помимо обычного издания, выйдет и версия с «загадочным пакетом»-вариантом обложки.

Напомним, что Кастиэль появился в четвёртом сезоне сериала, именно он вытащил Дина Винчестера из Ада. С его приходом шоу основательно погрузилось в христианскую мифологию: ангельские войны и космические ставки дополнили привычный формат «монстр недели». Внешне Кастиэль — это помятый плащ, костюм, ослабленный галстук и вечно растрёпанные тёмные волосы. Кого-то он немного напоминает, да? Мага, плута и хитрую скотину по имени Джон Константин. Который и послужил прообразом. Правда, блондином наш ангелок не стал. Со временем он начал ставить под сомнение приказы Небес, проникся глубокой симпатией к братьям Винчестерам, встал на их сторону и часто приключенствовал с ними.

Синопсис у комикса следующий:

Кастиэль всегда был уверен — в своей вере, в своём долге, в своём положении. Всегда. Так почему же его вдруг одолевают сомнения? Единственное, что он знает, — это как-то связано с Винчестерами. Он последовал за ними в Гейнсвилл, штат Флорида, в безумный уикенд, когда город заполонили фанаты музыки и спорта. И куда бы Кас ни направился, Винчестеры оказываются на шаг впереди — они охотятся на монстров, замеченных поблизости. Будь то концерт, студенческая вечеринка или что угодно ещё — к тому моменту, как Кастиэль добирается до нужного места по следу, братья уже успели побывать там и уйти. Пока наконец все трое не находят то, что искали... вместе. Но поможет ли Кастиэль братьям в их миссии или только будет путаться под ногами? Цитата из пресс-релиза

В этом же месяце также выйдет и восьмой выпуск основной серии Supernatural от Грега Пака и Дэниела Скализи. И там, судя по всему, Винчестерам предстоит столкнуться с нетипичной угрозой:

Монстры? Не проблема. Демоны? Раз плюнуть. Братья Винчестеры справятся почти с любой призрачной угрозой. Но роботы? Роботы, которые убивают? На этот раз братьям, возможно, крышка... Цитата из пресс-релиза

Supernatural Special Castiel выйдет 3 июня. А Supernatural #8 — 24 июня.