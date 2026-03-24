Сериал «Звёздный путь: Академия Звёздного флота» закрыли на втором сезоне

Стриминговый сервис Paramount+ не стал продлевать сериал «Звёздный путь: Академия Звёздного флота» — стартовавший в этом году проект по вселенной «Звёздного пути». Когда сериал анонсировали, сообщалось, что он получит два сезона. И этими двумя сезонами сериал и ограничится. Третьего не будет. Новостью о закрытии шоу поделилось издание Deadline.

Премьера сериала состоялась в январе. Он рассказывает о кадетах «Академия Звёздного флота» и тех трудностях, с которыми они постоянно сталкиваются на своём пути. У дебютного сезона были не слишком высокие просмотры, что, вероятно, и стало причиной закрытия.

Первый сезон состоит из 10 эпизодов. В продолжении будет столько же. Второй сезон сейчас в работе, и когда он выйдет, станет известно позднее. Одну из главных ролей в проекте исполняет Холли Хантер.

В нынешнем году выйдет четвёртый сезон шоу по той же вселенной «Звёздный путь: Странные новые миры». Этот сериал завершится на пятом сезоне.