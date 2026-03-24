Реклама
   

Реклама

ООО "Пиксель Шквал", ИНН 7813657966, ID a-37517

Токен: F7NfYUJCUneTVSpc5x5d

   
Софи Тёрнер стала Ларой Крофт на первом кадре из сериала «Расхитительница гробниц» «Мумия» — тизер Неделя кино на КГ — главные новости 5–11 января Мультфильм «Супер Марио: Галактическое кино» обзавёлся новым постером с основными персонажами Огромный кассовый хит «Истребитель демонов: Бесконечная крепость» завершит прокат в апреле
Сериал «Звёздный путь: Академия Звёздного флота» закрыли на втором сезоне

Источник: Paramount+

Стриминговый сервис Paramount+ не стал продлевать сериал «Звёздный путь: Академия Звёздного флота» — стартовавший в этом году проект по вселенной «Звёздного пути». Когда сериал анонсировали, сообщалось, что он получит два сезона. И этими двумя сезонами сериал и ограничится. Третьего не будет. Новостью о закрытии шоу поделилось издание Deadline.

Премьера сериала состоялась в январе. Он рассказывает о кадетах «Академия Звёздного флота» и тех трудностях, с которыми они постоянно сталкиваются на своём пути. У дебютного сезона были не слишком высокие просмотры, что, вероятно, и стало причиной закрытия.

Первый сезон состоит из 10 эпизодов. В продолжении будет столько же. Второй сезон сейчас в работе, и когда он выйдет, станет известно позднее. Одну из главных ролей в проекте исполняет Холли Хантер.

В нынешнем году выйдет четвёртый сезон шоу по той же вселенной «Звёздный путь: Странные новые миры». Этот сериал завершится на пятом сезоне.

Ещё на эту тему

4Третий сезон сериального фэнтези «Перси Джексон и Олимпийцы» отснят 2Звезда «Джессики Джонс» Кристен Риттер окажется в опасности в экранизации собственного романа «Ретрит» 6Актёр «Новобранца» Флула Борг получил роль в четвёртом сезоне криминальной драмы «Король Талсы»

Тоже интересно

0Последний выпуск комикса «Человек-паук '94» поставит новую точку в каноне легендарного мультсериала 1990-х 9«Формула 1» и «Волк с Уолл-стрит» в одном фильме: так видится биопик с Остином Батлером в роли Лэнса Армстронга 11У фантастического детектива «Левша» с Юрием Колокольниковым появился финальный трейлер 0Выходящий спустя шесть лет «Путь аса: Акт II — Второй сезон» получил дату премьеры 6Новый трейлер Resident Evil Requiem посвящен Леону и возвращению в Раккун-Сити

Далее на КГ

0
Ангел Кастиэль из «Сверхъестественного» получил личный комикс
 8
Компания Disney обновила график выхода фильмов Marvel после релиза трейлера к блокбастеру «Человек-паук: Совершенно новый день»
 0
Супермен теряет силы, а Человек-паук спасает положение: первые спойлеры кроссовера Superman/Spider-Man
 3
Сказка «Домовёнок Кузя 2» стартовала в прокате успешнее первой части
 4
Третий сезон сериального фэнтези «Перси Джексон и Олимпийцы» отснят
 4
Александр Петров сообщил о завершении съёмок фильма «Весельчак У» по вселенной «Сто лет тому вперёд»
 18
Кудрявый полубог Дуэйн Джонсон в трейлере диснеевского фильма «Моана»
 18
Боевой балет в действии: отрывок из потокового экшена «Смертельно прекрасна»
 0
«Лaзep-шoy „Tpи дeбилa“» — пpямaя тpaнcляция
 23
Свет мой, Сарик, завязывай уже с Пушкиным! Режиссёр Андреасян снимет фильм по «Сказке о мёртвой царевне и семи богатырях»
Телеовощи. Выпуск 641: Бог скуфов
 
В производстве второй сезон мистики «Гипнозис» о трёх друзьях, способных читать мысли, видеть прошлое и будущее людей
 
Titan Comics соберёт первые газетные стрипы о Джеймсе Бонде в роскошном сборнике
 
Показаны два новых кадра из сериала ужасов «Что‑то очень плохое должно случиться»
 
В новом комиксе по «Звёздным войнам» показали, кем мог бы стать Кайло Рен, если бы не покатился по наклонной
 
Кино Леонардо Дикаприо и Дженнифер Лоуренс в европейской зиме на первом кадре фильма Мартина Скорсезе «Что происходит ночью»
 
Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Ноль кадров в секунду
 
 
8Лазер-шоу «Три дебила» – 717: «Оскар 2026», «Прыгуны», «Король и Шут. Навсегда», свежий Гор Вербински, возвращение «Светлячка»
 
1ЕВА
 
 
1Телеовощи – 642: Сосисочная нейрооргия
 
4Ноль кадров в секунду – 622: Праздник огурца
 
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 716: «Военная машина», «Зараза», планы Арнольда Шварценеггера, ужастик «Свист»
 
2ЕВА – 676: Гача с деревяшками
 
1Телеовощи – 641: Бог скуфов
 
0Ноль кадров в секунду – 621: Роботы в кислоте
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 715: «Хамнет», драматичный Джейсон Стэйтем, Paramount покупает Warner Bros., фильм про синдром Туретта
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

