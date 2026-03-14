 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
Реклама
   

Реклама

АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга», ИНН 1646019914, ID a-55664

Токен: F7NfYUJCUneTUxqhoTGz

   
• • •
 
3
СЕРИАЛЫ
306

Hulu — истребитель Баффи: Сара Мишель Геллар призналась, что продолжение культового сериала про вампиров отменили

Источник: The WB

Где-то возликовал отдельно взятый Джосс Уидон. Попытка снять продолжение культового сериала *«Баффи — истребительница вампиров»** полностью провалилась. Стриминг Hulu, по словам актрисы Сары Мишель Геллар, которая должна была взять на себя роль ментора в новом шоу, посмотрев снятый Хлоей Чжао пилотный эпизод, решил пока на этом остановиться.

Геллар написала следующее:

К большому сожалению, должна поделиться этими новостями, и чтобы вы услышали это от меня. Увы, Hulu не станет двигаться дальше с «Баффи: Новый Саннидейл». Я хочу поблагодарить Хлою Чжао, потому что никогда не думала, что снова окажусь в стильных, но приемлемых по цене ботиночках Баффи. Именно благодаря ей я вспомнила, как люблю этого персонажа и насколько он важен не только мне, но и всем вам. Это никогда не изменится, и могу пообещать: если действительно нагрянет апокалипсис, то смело можете послать мне сообщение.

Главную роль в новом сериале должна была сыграть Райан Кира Армстронг — ей предстояло изобразить истребительницу для следующего поколения.

Некоторые злые языки сообщают, что снятая серия оказалась настолько за гранью добра и зла, что как-то править предложенную концепцию уже не имело смысла.

Зато платформа сохраняет интерес к франчайзу и готова принимать другие предложения. Дверь, мол, открыта, но не для этой команды.

Теги
Баффи — истребительница вампировСара Мишель ГелларHuluХлоя Чжао
Комментарии (3)

Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
1Ноль кадров в секунду
 
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 716: «Военная машина», «Зараза», планы Арнольда Шварценеггера, ужастик «Свист»
 
0ЕВА
 
 
1Телеовощи – 641: Бог скуфов
 
0Ноль кадров в секунду – 621: Роботы в кислоте
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 715: «Хамнет», драматичный Джейсон Стэйтем, Paramount покупает Warner Bros., фильм про синдром Туретта
 
0ЕВА – 675: Айдолы с маленькой аудиторией
 
4Телеовощи – 640: Инфляция юмора
 
0Ноль кадров в секунду – 620: Недобрые резиденты
 
 
0Ноль кадров в секунду – 619: Скачки на рыжухах
 
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2026 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru