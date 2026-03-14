Где-то возликовал отдельно взятый Джосс Уидон. Попытка снять продолжение культового сериала *«Баффи — истребительница вампиров»** полностью провалилась. Стриминг Hulu, по словам актрисы Сары Мишель Геллар, которая должна была взять на себя роль ментора в новом шоу, посмотрев снятый Хлоей Чжао пилотный эпизод, решил пока на этом остановиться.

Геллар написала следующее:

К большому сожалению, должна поделиться этими новостями, и чтобы вы услышали это от меня. Увы, Hulu не станет двигаться дальше с «Баффи: Новый Саннидейл». Я хочу поблагодарить Хлою Чжао, потому что никогда не думала, что снова окажусь в стильных, но приемлемых по цене ботиночках Баффи. Именно благодаря ей я вспомнила, как люблю этого персонажа и насколько он важен не только мне, но и всем вам. Это никогда не изменится, и могу пообещать: если действительно нагрянет апокалипсис, то смело можете послать мне сообщение.

Главную роль в новом сериале должна была сыграть Райан Кира Армстронг — ей предстояло изобразить истребительницу для следующего поколения.

Некоторые злые языки сообщают, что снятая серия оказалась настолько за гранью добра и зла, что как-то править предложенную концепцию уже не имело смысла.

Зато платформа сохраняет интерес к франчайзу и готова принимать другие предложения. Дверь, мол, открыта, но не для этой команды.