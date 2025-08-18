Элла Пернелл и Уолтон Гоггинс застряли в радиоактивной пустоши на первых кадрах второго сезона Fallout

Стриминг Amazon Prime Video опубликовал первые кадры из второго сезона хитового сериала по мотивам культовой видеоигры Fallout. Премьера на платформе состоится в декабре 2025 года:
