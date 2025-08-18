 
 
Поиск
 
 
4
СЕРИАЛЫ
ИГРЫ
1 083

Элла Пернелл и Уолтон Гоггинс застряли в радиоактивной пустоши на первых кадрах второго сезона Fallout

Стриминг Amazon Prime Video опубликовал первые кадры из второго сезона хитового сериала по мотивам культовой видеоигры Fallout. Премьера на платформе состоится в декабре 2025 года:

6
Кадры из сериала «Fallout»
6
Кадры из сериала «Fallout»
6
Кадры из сериала «Fallout»
6
Кадры из сериала «Fallout»
6
Кадры из сериала «Fallout»
6
Кадры из сериала «Fallout»
Комментарии (4)

