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Второй сезон «Fallout» выходит в декабре и сериал уже продлён на третий

Буквально на днях Уолтон Гоггинс сорвал лицо, отметив окончание съёмок хитового сериала по мотивам видеоигры Fallout. Надеемся, он морально готов к третьему раунду, потому что стриминг Amazon Prime Video уже продлил шоу. И ещё крайне важная новость — второй сезон, повествующий о приключениях группы персонажей в условиях выжженного ядерной войной мира, выйдет в декабре 2025 года.

И свежий кадр города Нью Вегас, где развернется основное сюжетное действие:

Кадры из сериала «Fallout»
Теги
ГалереяFallout
Комментарии (1)

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