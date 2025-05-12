Телеовощи. Выпуск 599: Прохаканный чувак

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Содержание
Оценки эпизодов
|05:55 —
|Обсуждение новостей
|47:06 —
|«Звёздные войны: Сказания о преступном мире» — 1x01
|57:49 —
|«Андор» — 2x07—09
|01:20:01 —
|«Одни из нас» — 2x04
|01:41:05 —
|«Друзья и соседи» — 1x05
|01:45:01 —
|«Этуаль» — 1x03
|01:56:43 —
|«Гангстерленд» — 1x06
|02:06:35 —
|«Ты» — 5x02
|02:09:04 —
|«Киностудия» — 1x08
|02:16:04 —
|«Чёрное зеркало» — 7x05
|02:31:05 —
|«Призрак в доспехах: Синдром одиночки» — 2x12
|02:38:38 —
|«Звёздный путь: Следующее поколение» — 5x15
|02:49:57 —
|«Звёздный крейсер „Галактика“» — 2x10
|03:04:58 —
|«Напряги извилины» — 1x18
|03:12:52 —
|«Зена — королева воинов» — 1x07
|03:25:59 —
|«Ангел» — 2x09
|03:34:24 —
|«Баффи — истребительница вампиров: Сезон 8»
|03:41:41 —
|Завершение и благодарности спонсорам
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