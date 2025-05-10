Из Гуля в Уолтона Гоггинса — съёмки второго сезона Fallout официально завершены (видео)

Если Fallout сделал Уолтона Гоггинса звездой, то третий сезон «Белого лотоса» точно превратил его в секс-символа. И теперь миллионы фанаток с видимым удовольствием наблюдают... как актёр сдирает с себя кожу по случаю завершения съёмок второго сезона экранизации игровой серии. Делает он это тоже с видимым удовольствием.



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Первый сезон Fallout вышел в апреле прошлого года, и второй, судя по всему, не заставит себя долго ждать. Amazon пока не объявлял дату премьеры, но можно смело предположить, что случится это в 2025 -м году.

Вместе с Гоггинсом в продолжении вернутся Элла Пернелл, Аарон Мотен и Мойзес Ариас.