 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
Реклама
   

Реклама

ООО «Пиксель Шквал», ИНН 7813657966, ID #a-53059

Токен: F7NfYUJCUneRJTqFNYfM

   
Первый взгляд на Супергёрл Милли Олкок за кадром «Супергёрл: Женщины будущего» (фото) Человек из стали совершает хитрый воздушный манёвр в новом тизере «Супермена» Детективы, мутанты и правительственные заговоры — вот что будет в новом нуарном киберпанке Exit City Счастливый Джек Куэйд не обращает внимание на орудия убийства на постерах экшен-комедии «Новокаин» Русская мафия будет терроризировать Скарлетт Йоханссон, Адама Драйвера и Майлза Теллера в жестоком триллере
• • •
 
1
СЕРИАЛЫ
ИГРЫ
392

Из Гуля в Уолтона Гоггинса — съёмки второго сезона Fallout официально завершены (видео)

Источник: Amazon Prime Video

Если Fallout сделал Уолтона Гоггинса звездой, то третий сезон «Белого лотоса» точно превратил его в секс-символа. И теперь миллионы фанаток с видимым удовольствием наблюдают... как актёр сдирает с себя кожу по случаю завершения съёмок второго сезона экранизации игровой серии. Делает он это тоже с видимым удовольствием.

Первый сезон Fallout вышел в апреле прошлого года, и второй, судя по всему, не заставит себя долго ждать. Amazon пока не объявлял дату премьеры, но можно смело предположить, что случится это в 2025 -м году.

Вместе с Гоггинсом в продолжении вернутся Элла Пернелл, Аарон Мотен и Мойзес Ариас.

Теги
ВидеоFallout
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

15Третий сезон «Ричера» показал лучший старт на Prime Video со времени выхода Fallout 13Эллиот Пейдж вспомнит, как был Эллен Пейдж, в экранизации видеоигры Beyond: Two Souls 9Гуль Уолтон Гоггинс примеряет знакомую кожу за кадром второго сезона Fallout (фото) 11Жуткая звезда Fallout пускает на фарш обидчиков в новом триллере (трейлер)

Тоже интересно

4Премьеры недели: провал братьев Руссо, удачный экшен со звездой «Пацанов» и триллер от режиссёра «Платформы» 0«Хроники людей и демонов» — трейлер и дата выхода аниме про бессмертного охотника на демонов 8Франко, Джексон и Динклэйдж станут крутыми засранцами в безумном дорожном приключении 1Последний бой «Кобры Кай» — вышел трейлер финальных эпизодов 1Скарлетт Йоханссон и Джонатан Бейли встречаются с динозавром в первом тизере «Мира Юрского периода»

Далее на КГ

0
Ладошка Рик и обнимашки с мистером Нимбусом в опенинге восьмого сезона «Рика и Морти»
 22
Утекшая нарезка «Кунг Фьюри 2» возвращает веру в полнометражку с Майклом Фассбендером и Арнольдом Шварценеггером
 0
КГ играет: KARMA: The Dark World
 0
Вышел Lady Baltimore: The Daughters of Medusa #1 — новая история про известную охотницу на монстров
 0
Мини-серия This Ends Tonight окрасит кровью улицы Лас-Вегаса
 9
Супермен опять недоволен своей собакой Крипто на новом кадре из фильма Джеймса Ганна
 20
Майки Мэдисон отказалась от «Звёздных войн», чтобы стать русалкой вне закона
 0
«Детектив Конан» установил рекорд для аниме, который, возможно, повторит только «Истребитель демонов»
 1
Появился тизер второго сезона аниме «Кулинарные скитания по другому миру с нелепыми навыками» — исекая от студии MAPPA
 0
Инопланетянин Абин Сур прибыл на Землю, чтобы вынести ей приговор в Absolute Green Lantern #2
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Игры КГ играет: Yakuza 0, часть 13
 
Сатирический фэнтези-комикс Гарта Энниса переиздадут одним сборником
 
Кино Новые фильмы недели: «Расплата 2» с Беном Аффлеком и «Опустошение» с Томом Харди
 
Первый взгляд на спин-офф «Ричера» об очень умном женском персонаже
 
Позолоченный злодей Ромулус избивает классического Росомаху на страницах Wolverine #400
 
Аниме Новая версия тизер-трейлера аниме «Полуночный мотив сердца» представляет сэйю девушек из клуба радиовещания
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 672: Тайна «Громовержцев*», «В списках не значился», «Обвинитель» Донни Йена, «Раст», «Дроп»
 
4ЕВА
 
 
5Телеовощи – 598: Радиоовощи
 
1Ноль кадров в секунду – 577: Боги переноса
 
15Лазер-шоу «Три дебила» – 671: «Опустошение», «Пепел», первый взгляд на «Простоквашино», «Грешники», «Хищник: Планета смерти»
 
2ЕВА – 631: Метка тануки
 
8Телеовощи – 597: Подсевший на добро
 
1Ноль кадров в секунду – 576: Ремастер багов
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 670: «Кракен», Star Wars Celebration, трейлер «Фантастической четвёрки», «Женщина во дворе»
 
8ЕВА – 630: Профессиональный верующий
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы
© 2002–2025 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru