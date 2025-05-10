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269

Ладошка Рик и обнимашки с мистером Нимбусом в опенинге восьмого сезона «Рика и Морти»

Источник: Adult Swim

До старта восьмого сезона анимационного сериала «Рик и Морти» осталось не так уж много времени, но телеканал Adult Swim продолжает поддерживать интерес, выдавая дозированными порциями новую информацию. Вот, к примеру, опенинг грядущего сезона. Как правило, большая часть показанных в заставке моментов появляются в эпизодах сериала, но отнюдь не все. Так что смотрим и гадаем — действительно ли героев превратят в огромные ладошки для поединка на больших пальцах и замутит ли Рик с мистером Нимбусом противоестественные отношения?

«Рик и Морти» — анимационный комедийный сериал, рассчитанный на взрослую аудиторию и с огромным упором на научную фантастику. В эфире он находится с 2013 года, но за то время вышло всего лишь семь сезонов — всему виной неспешная манера творчества его создателей, Дэна Хармона и Джастина Ройланда. Последний также озвучивал главных героев вплоть до седьмого сезона — затем его «отменили» из-за обвинений в домашнем насилии.

Премьера восьмого сезона «Рика и Морти» состоится 25 мая. Также известно, что сериал уже продлили на девятый и десятый сезоны, так что прощаться с приключениями безумного учёного и его безалаберного внука пока что не стоит.

Теги
Рик и МортиТрейлер
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