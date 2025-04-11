Стали известны названия эпизодов восьмого сезона «Рика и Морти»

Канал Adult Swim даже не думает снижать накал информационного потока по восьмому сезону анимационного сериала «Рик и Морти». До премьеры оного осталось чуть больше месяца, а в сети уже появляются отдельные отрывки, правда, пока что в виде коротких тизеров. Чтобы не снижать градус накала, канал опубликовал тизер с зарисовками по каждому эпизоду, а заодно опубликовал их официальные названия.

Итак, в восьмом сезоне Рика и Морти ждут следующие приключения:

Summer of All Fear

Valkyrick

The Rick, the Mort & the Ugly

The Last Temptation of Jerry

Cryo Mort a Rickver

The Curicksous Case of Bethjamin Button

Ricker than Fiction

Nomortland

Morty Daddy

Hot Rick

Особо проницательные могут попытаться понять по небольшим скетчам, о чём будут эти серии, но даже самым невнимательным ясно: 8 сезон уделит немало внимания остальным членам семьи Рика Санчеза, помимо его внука Морти. По крайней мере, три эпизода содержат в названии имена Саммер, Бет и Джерри — видимо, это неспроста.

Восьмой сезон сериала «Рик и Морти» стартует 25 мая.