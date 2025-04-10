В превью восьмого сезона «Рика и Морти» Джерри всех достаёт своими яйцами

Телеканал Adult Swim продолжает аккуратно напоминать о скором возвращении одного из своих самых популярных продуктов. Премьера восьмого сезона «Рика и Морти» стартует уже 25 мая. В преддверье выхода новых эпизодов поклонникам дозировано скармливают небольшие порции промоматериалов — сперва тизер, теперь вот превью.

Как и в случае с первым роликом, новое видео также посвящено пасхальной тематике. Готовясь к празднику, Джерри преисполняется радостью и хочет украсить весь дом соответственно. Однако его безудержный альтруизм не находит отклика среди членов семьи — Саммер собирает вещи на каникулы, Бет весело проводит время в компании вина и телевизора, Рик занимается научной фигней в гараже. Один Морти занят делом — стримит на твиче Fortnite, ведь в игру добавили в качестве персонажа самого Джона Кеннеди. Интересно, а ачивку за хедшот дадут?

Премьера восьмого сезона сериала «Рик и Морти» состоится 25 мая.