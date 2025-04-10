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Пчёлкина, Разумовский и Олег Волков на первых кадрах сериала «Майор Гром»

Вселенная «Майора Грома», которая была близка к своему завершению сразу после выхода первого фильма, сейчас живее всех живых. В ближайших планах студии ещё один сиквел, а прямо сейчас идут съёмки сериала со всеми главными действующими лицами франчайза.

Смотрите сами, тут и сам Майор Гром (Тихон Жизневский) с Юлией Пчёлкиной (Любовь Аксёнова), и Олег Волков (Дмитрий Чеботарёв) с Августом ван дер Хольтом (Матвей Лыков), и даже Сергей Разумовский (Сергей Горошко).

Промо-арт сериала «Майор Гром» Промо-арт сериала «Майор Гром» Промо-арт сериала «Майор Гром» Промо-арт сериала «Майор Гром» Промо-арт сериала «Майор Гром» Промо-арт сериала «Майор Гром» Промо-арт сериала «Майор Гром»

Известно, что всего будет шесть эпизодов, каждый из которых расширит истории уже известных нам героев, показав их с новой стороны. Также в сериал войдут три дополнительные экшен-сцены и два часа нового материала, включая партию в шахматы из «Игры».

Из непонятного — когда будет происходит действие сериала, и будет ли в нём сквозной сюжет. Пока складывается впечатление, что нас ждёт сборник несвязанных между собой эпизодов с предысторией персонажей вперемешку с не вошедшими в предыдущую полнометражку материалами. А это уже не так интересно.

Олег Трофим по-прежнему у руля, но не в режиссёрском кресле — там теперь некий Соберсаша, как пишут, известный клипмейкер и саунд-продюсер.

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ГалереяМайор Гром
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