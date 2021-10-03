«КиноПоиск» экранизирует комикс «Красная Фурия» от BUBBLE

Экранная вселенная BUBBLE расширяется. Видеосервис «КиноПоиск» объявил о запуске в разработку многосерийного проекта по мотивам комикса «Красная Фурия». Информации о сериале «Фурия» пока очень мало, но известно, что сюжетно он будет пересекаться с фильмом «Майор Гром».

Серия комиксов, выходившая с 2012-го по 2016 год, посвящена приключениям профессиональной воровки и акробатки Ники Чайкиной, члена команды Международного агентства контроля. Целью организации является поиск самого ценного артефакта в мире — Святого Грааля.

Никакой информации о творческой команде проекта и актёрском составе пока нет. Возможно, BUBBLE Studios поделится какими-нибудь подробностями о будущем сериале на фестивале BUBBLE Comics Con в конце октября.