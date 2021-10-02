«Академия Амбрелла» — первый тизер третьего сезона и виртуальный привет от лидера Академии Спэрроу

Третий сезон «Академии Амбрелла» выйдет только в следующем году, и Netflix опубликовал его первый стильный тизер-анонс, официально это подтверждающий. Пока только год, без точной даты. Ждём возвращения Роберта Шиэна, Эйдана Галлахера, Тома Хоппера, Дэвида Кастанеды, Эмми Рэвер-Лэмпман, Джастина Х. Мина и примкнувшего к ним Эллиота Пейджа.

В продолжении зрителей ожидает встреча с членами Академим Спэрроу под предводительством куда менее дружелюбной версии Бена (Джастин Х. Мин), и свежий промо-ролик в очередной раз об этом напоминает. В его команду также войдут также Джастин Корнвэлл, Бритни Олдфорд, Джейк Эпштейн, Дженезис Родригес и Кэззи Дэвид.