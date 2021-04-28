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Звёзды «Академии Амбрелла» рассказали о втором и третьем сезонах сериала

Стриминговый сервис Netflix опубликовал почти 40-минутное видео с посиделками главного актёрского состава своего многосерийного хита «Академия Амбрелла». Участники основного каста, нынче активно снимающиеся в третьем сезоне, собрались на выходных и в подробностях обсудили вышедший в прошлом году второй сезон, а также намекнули, чего ждать от третьего.

О центральных персонажах, их сюжетных арках и множестве других не менее важных подробностей в рамках виртуальной информационной панели беседовали новоиспечённый небинарный трансгендер Эллиот Пейдж, Том Хоппер, Роберт Шиэн, Эйдан Галлахер, Дэвид Кастанеда, Эмми Рэвер-Лэмпан и Джастин Х. Мин.

Третий сезон экранизации одноимённого комикса Джерарда Уэя датой выхода пока не обзавёлся.

Теги
ВидеоАкадемия Амбрелла
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