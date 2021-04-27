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Роуз Бирн открывает для себя аэробику в тизере драмеди «Физкультура»

Потоковый сервис Apple TV+ опубликовал тизер многосерийной комедийной драмы «Физкультура», где главная героиня в исполнении Роуз Бирн знакомится с аэробикой, которая перевернёт всю её жизнь. Премьера сериала запланирована на 18 июня.

На дворе яркие 80-е. Шейла Рубин (Бирн) — домохозяйка из Сан-Диего, отчаянно сражающаяся со скучной повседневностью и самой собой. Но метаниям приходит конец, когда Шейла открывает для себя мир аэробики и отправляется на поиски успеха.

Шоураннером сериала выступает Энни Уайзман («Отчаянные домохозяйки»). За режиссуру отвечают Крэйг Гиллеспи («Тоня против всех»), Лиза Джонсон и Стефани Лэнг.

Теги
ВидеоФизкультура
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