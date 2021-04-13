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Первоисточник: www.vanityfair.com Прямая ссылка на новость:

Джулианна Мур и Клайв Оуэн на свежих кадрах «Истории Лизи» по роману Стивена Кинга

Издание Vanity Fair опубликовало подборку эксклюзивных кадров из «Истории Лизи» — многосерийной экранизации в некоторым смысле автобиографического одноимённого романа Стивена Кинга. Проект наконец-то обзавёлся очной датой выхода — премьера мини-сериала состоится на потоковом сервисе Apple TV+ 4 июня.

Кадры из сериала «История Лизи» Кадры из сериала «История Лизи» Кадры из сериала «История Лизи» Кадры из сериала «История Лизи»

Восьмисерийный психологический триллер рассказывает о Лизи Лэндон (Джулианна Мур) — вдове известного писателя Скотта Лэндона (Клайв Оуэн), спустя два года так и не смирившейся с потерей мужа. Погружённой в воспоминания женщине предстоит столкнуться с рядом невероятных и пугающих событий — реальных и потусторонних, а также вернуться в некогда открытую ей мужем параллельную реальность, из которой он черпал вдохновение.

Кадры из сериала «История Лизи» Кадры из сериала «История Лизи» Кадры из сериала «История Лизи»

В сериале под режиссурой Пабло Ларраина («Джеки») также снимаются Джоан Аллен, Дженнифер Джейсон Ли, Дэйн Дехаан и Рон Сефас Джонс. Кинг сам написал сценарий и вошёл в команду исполнительных продюсеров вместе с Мур, Джей Джей Абрамсом и Беном Стивенсоном. Производством заведуют Bad Robot Productions и Warner Bros. Television.

Теги
ГалереяИстория ЛизиApple TV+Стивен Кинг
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