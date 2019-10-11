Клайв Оуэн и Джулианна Мур сыграют супругов в экранизации романа Стивена Кинга «История Лизи»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Этой весной стриминговый сервис Apple TV+ одобрил съёмки экранизации романа Стивена Кинга «История Лизи». Тогда же актёрский состав восьмисерийной постановки возглавила Джулианна Мур, играющая главную героиню. А нынче к проекту присоединился Клайв Оуэн («Больница Никербокер»), которому досталась роль её супруга.

В центре психологического триллера — Лизи Лэндон (Мур), вдова известного писателя Скотта Лэндона (Оуэн), спустя два года так и не смирившаяся с потерей мужа. Погружённой в воспоминания женщине предстоит столкнуться с рядом невероятных и пугающих событий, как реальных, так и потусторонних.

Стивен Кинг сам занимается сценарной адаптацией своей книги. В команду исполнительных продюсеров входят Кинг, Мур, Дж. Дж. Абрамс и Бен Стивенсон. Производством заправляют Bad Robot Productions и Warner Bros. Television.