 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
«Тёмные начала» — новый трейлер экранизации знаменитого фэнтези Филипа Пулмана Новости аниме — лучшее за неделю Рецензия и отзывы на игру River City Girls Съёмки сериала по «Властелину колец» будут проходить в Новой Зеландии Компания NBCUniversal запускает свой стриминговый сервис следующей весной
9
СЕРИАЛЫ
 
Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

«Берёза» — трейлер мистического ужастика про злобное дерево

Потоковый сервис Facebook Watch, пробующий себя в различных жанрах, выкатил трейлер очередного оригинального проекта — многосерийного хоррора «Берёза» (The Birch).

В центре мистической, жуткой истории — три подростка, чьи судьбы оказались связаны, после того как из лесной чащи выбрался призванный оттуда древовидный монстр. Чудовище обязалось помогать несчастным, попросившим его покровительства, но взамен оно потребует страшную плату.

Первые три эпизода ужастика выходят на цифровой платформе уже сегодня, 11 октября.

9 Обсудить
Темы
 
Видео Берёза
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
«Берёза» — трейлер мистического ужастика про злобное дерево

Тоже интересно

 
Кино «Мстители: Финал» — новый эпический трейлер
 
Сотрудники Netflix рассказали, как им работается в корпоративном аду
 
Кино Первые кадры из нового фильма режиссёра Сарика Андреасяна «Робо»
 
«Болотную тварь» закрыли после первого сезона
 
Кино «Джуманджи: Зов джунглей» — второй трейлер
 
Кино Подкаст на колёсах. «Звёздные войны: Последние джедаи»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Сегодня

СкороЕВА (аудио)
СкороЛазер-шоу «Три дебила» (видео)

Выйдут в октябре

12 СбТелеовощи (аудио)
13 ВсТелеовощи (видео)
13 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
14 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
15 Вт21:45ЕВА (трансляция)
16 СрНоль кадров в секунду (аудио)
16 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
17 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon

Новые выпуски подкастов

 
25Лазер-шоу «Три дебила» – 374: «Джокер» и несколько фильмов от Netflix
 
7Ноль кадров в секунду – 285: ИгроМир Джокера
 
13Телеовощи – 304: Самые прогрессивные и смешные
 
10Лазер-шоу «Три дебила» – 373: «К звёздам», союз Sony и Marvel, опасный «Джокер»
 
1Ноль кадров в секунду – 284: Спорт с подвохом
 
11ЕВА
 
 
17Телеовощи – 303: Хорошо, что закончились
 
7ЕВА – 339: Иногда алкасты возвращаются
 
3Ноль кадров в секунду – 283: Круговорот посыланий
 
16Лазер-шоу «Три дебила» – 372: Невнятная драма про Рэмбо
Ещё

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru