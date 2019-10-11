«Берёза» — трейлер мистического ужастика про злобное дерево

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис Facebook Watch, пробующий себя в различных жанрах, выкатил трейлер очередного оригинального проекта — многосерийного хоррора «Берёза» (The Birch).

В центре мистической, жуткой истории — три подростка, чьи судьбы оказались связаны, после того как из лесной чащи выбрался призванный оттуда древовидный монстр. Чудовище обязалось помогать несчастным, попросившим его покровительства, но взамен оно потребует страшную плату.

Первые три эпизода ужастика выходят на цифровой платформе уже сегодня, 11 октября.