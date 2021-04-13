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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Актёры не разбегутся — «Бриджертонам» оформлено продление сразу на два сезона

«Бриджертоны» продолжат тревожить сердца зрительниц всего мира как минимум ещё два сезона — Netflix оформил мегауспешному детищу Шонды Раймс продление на третий и четвёртый сезоны в дополнение ко второму, съёмки которого начнутся совсем скоро. Из этого следуют как минимум два вывода: во-первых, стриминг-гигант уверен в успехе любовной мелодрамы и без её главной звезды, и, во-вторых, урок с уходом Реге Пейджа усвоен, и остальным актёрам он разбежаться не позволит.

Продолжение экранизации серии романов Джулии Куин расскажет о любовных похождениях брата главной героини Энтони Бриджертона, чьи поиски суженой станут лейтмотивом второго сезона. Поможет ему управляться со светской жизнью Дафни (Фиби Дайневор), которая, как обещают создатели, останется неотъемлемой частью сериала.

К своим ролям вернутся Джонатан Бэйли, Никола Кохлан, Клаудия Джесси, Рут Геммелль, Харриет Кейнс, Бесси Картер, Люк Томпсон и Полли Уок. Компанию им составят новички: Симон Эшли сыграет любовный интерес старшего Бриджертона, Чаритра Чандран — её сестру, а Руперту Янгу достался загадочный новый персонаж, которого не было в книгах.

Теги
Бриджертоны
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Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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