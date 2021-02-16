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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

«Бриджертоны» повышают уровень инклюзивности: главной героиней второго сезона станет аристократка из Индии

Креативная команда Шонды Раймс продолжает создавать прогрессивную альтернативную реальность в рамках костюмированной мелодрамы «Бриджертоны». На этот раз улучшению подвергнется второй роман серии «Виконт, который любил меня», использующийся в качестве сюжетной основы второго сезона. И для него уже подыскали исполнительницу главной женской роли в лице Симон Эшли («Половое воспитание»).

Продолжение переключит внимание на старшего Бриджертона и его попытки отыскать себе суженую. Объектом пристального внимания Энтони Бриджертона (Джонатан Бэйли) станет недавно прибывшая в Лондон Кейт Шарма (в книге — Кейт Шеффилд) — умная и своевольная молодая женщина, которая на дух не переносит дураков, включая главного героя. В сериале Кейт и её родители — выходцы из Индии.

Создателем, исполнительным продюсером и шоураннером проекта Netflix значится Крис Ван Дьюсен. Съёмки второго сезона начнутся этой весной и будут проходить в Лондоне.

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