Дэйв Батиста хотел cняться в «Ходячих мертвецах», но получилось попасть в «Армию» Зака Снайдер

Журнал Empire обнародовал новый кадр из фильма Зака Снайдера «Армия мертвецов» с Дэйвом Батистой в роли Скотта Уорда — командира группы наёмников, которая проникает в забитый зомби Лас-Вегас, чтобы опустошить хранилища пустующих казино.

По словам актёра, он давно хотел сыграть в чём-нибудь с живыми мертвецами:

Я годам пытался попасть в «Ходячих»; говорил, что готов сыграть зобми бесплатно, но мне всегда отказывали, мол, слишком уж огромным вымахал. Для меня в зомби-фильме должно быть нечто особенное — в нашем экшене есть идея ограбления, но это далеко не единственный слой.

На кадре также присутствует персонаж Маттиаса Швайгхёфера — специалист по вскрытию сейфов по имени Дитер.

Netflix выпустит «Армию мертвецов» этим летом.