Вигго Мортенсен не прочь появиться в сериале по «Властелину колец»

Готовящийся сериал по легендарной вселенной Дж. Р. Р. Толкина уже раскрыл свой синопсис и официально закрепил за многосерийным эпиком место в хронологии Средиземья — действие в пока безымянном приквеле «Властелина колец» будет разворачиваться во Второй эпохе со всеми её судьбоносными событиями. Но при желании в повествование всегда можно ввернуть персонажей из основной трилогии. Если это, конечно, не приведёт к конфликту в области правообладания.

Вот и Вигго Мортенсен — исполнитель роли Арагорна в культовой кинотрилогии Питера Джексона — заявил, что совсем не прочь вернуться к образу легендарного правителя, если для него каким-то чудом отыщется место в проекте Amazon Studios. При этом актёру в принципе интересно посмотреть, что получится у создателей сериала.

В недавнем интервью порталу Collider на вопрос, согласился бы он погостить в сериале, Мортенсен ответил положительно.

Да, почему нет? Толкин — это целая вселенная, в основу которой легли кельтская и скандинавская мифология, а также их история и язык. Это потрясающе. Оттуда можно почерпнуть безграничное количество вещей, которые будет безумно интересно адаптировать для большого или малого экрана. Я почти ничего не знаю об этом проекте. Знаю, что снимают в Новой Зеландии, поэтому, предполагаю, они пользуются опытом тех, кто работал над фильмами, особенно съёмочной команды Питера Джексона. Знаю, что режиссирует Хуан Антонио Байона, а он отличный режиссёр. Я даже не знаю, кто там снимается, какой у них подход к материалу и с чем именно наследники Толкина позволили им работать. Ничего об этом не знаю, но буду очень рад посмотреть этот сериал.

Не так давно исполнитель роли Фродо Элайджа Вуд высказывал похожие мысли, отметив, что с радостью согласился бы на камео, если авторы сериала когда-нибудь придумают, как органично вплести его персонажа в повествование так, чтобы это не выглядело дешёвым фансервисом. Возможно, шоураннеры сериала на это когда-нибудь и отважатся.