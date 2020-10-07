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Первоисточник: comicbook.com Прямая ссылка на новость:
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Слух дня: в сериал Amazon по «Властелину колец» хотят добавить секс

Недавнее объявление от новозеландского кастингового агентства BGT, ведущего подбор актёров в многосерийный приквел «Властелина колец», переполошил интернет и побудил авторов отдельных порталов предположить, что в сериале не обойдётся без сцен секса.

В объявлении указано, что прямо сейчас в массовку эпического фэнтези ведётся набор актёров «не стесняющихся наготы». Для съёмок подыскивают актёров и актрис старше 18 лет любого телосложения. Также указывается, что в съёмочной команде присутствует координатор интимных сцен, зовут специалиста Дженнифер Уорд-Лиланд.

В традиционном восприятии высокое целомудренное фэнтези Джона Р. Р. Толкина плохо вяжется с подобным контентом. Поклонники в сети уже высказывают опасения в том, что Amazon планирует испробовать подход канала HBO в «Игре престолов». Впрочем, у последнего проблем с обнажёнкой не было именно потому, что она наличествует в литературном первоисточнике.

Съёмки безымянного приквела о событиях Второй эпохи Средиземья возобновились в сентябре. О дате премьеры пока ничего не сообщают.

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Властелин колец. Приквел
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