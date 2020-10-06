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Хлоя Грейс Морец сыграет главную роль в технотриллере от создателей «Мира Дикого Запада»

Прошлой осенью стриминговый сервис Amazon запустил в разработку сериал «Периферийные устройства» от авторов «Мира Дикого Запада» Джонатана Нолана и Лизы Джой. И только сейчас в проект взялись набирать актёрский состав, который возглавила Хлоя Грейс Морец («Суспирия»). Именно ей досталась роль главной героини технотриллера.

Экранизация одноимённого научно-фантастического романа Уильяма Гибсона рассказывает о недалёком будущем. Флинн Фишер (Морец) живёт в страдающем от безработицы американском захолустье. Её брат Бёртон — бывший морпех — получает пенсию по инвалидности и подрабатывает бета-тестером новой компьютерной игры. Однажды он просит сестру подменить его на сеансе. Так Флинн попадает в новую реальность и знакомится с технологией, неуловимо меняющей человеческое общество.

За сценарий отвечает шоураннер Скотт Б. Смит, режиссировать будет Винченцо Натали («Куб», «Ганнибал»). Оба выступают исполнительными продюсерами сериала наряду с Ноланом, Джой, Афиной Викхэм и Стивеном Хобаном. Производство обеспечивают Amazon Studios, Kilter Films и Warner Bros. TV.

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Периферийные устройства
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