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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Netflix отменил продление «Блеска» с Элисон Бри на четвёртый сезон

Прошлой осенью стриминговый сервис Netflix продлил ретро-драмеди «Блеск» на четвёртый — заключительный — сезон, а нынче отозвал своё решение. Вышедший чуть больше года назад третий сезон сериала с Элисон Бри и Бетти Гилпин теперь официально стал для проекта последним.

Всему виной, конечно, эпидемия COVID-19. Наладить безопасное для съёмочной команды производство сериала про рестлинг в нынешних условиях практически невозможно. Процесс потребует слишком большого количества средств и усилий. Руководство видеосервиса рассудило, что легче (и, само собой, дешевле) попросту отменить четвёртый сезон.

Вдохновением для сериала от авторов «Оранжевого — хита сезона» Дженджи Коэн и Тары Херрманн послужили выступления женской лиги рестлинга Gorgeous Ladies Of Wrestling (G.L.O.W.) из 80-х. В центре истории — группа стремящихся к самореализации женщин во главе с безработной актрисой Рут Уайлдер, связавшей свою жизнь с дамским рестлинг-шоу.

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