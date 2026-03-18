СЕРИАЛЫ
222

Тревожные звоночки: второй сезон сериала «Ван-Пис» на старте отстаёт от первого по просмотрам

Источник: Netflix

Не самые приятные новости для второго сезона сериала по мотивам культовой манги и аниме «Ван-Пис». Несмотря на то, что поклонники называют художественный сериал на стриминге Netflix чуть ли не лучшей адаптацией японской творческой мысли, это не слишком заметно по тому, сколько просмотров собрал второй сезон, вышедший на платформе во вторник, 10 марта.

Первый сезон за первые четыре дня мог похвастаться 18,5 млн просмотров; у второго сезона за шесть дней набралось 16,8 млн.

Это, конечно, не самое катастрофическое отставание. И оно никак не должно сказаться на третьем сезоне — над ним уже работают. Но в перспективе, если неблагоприятная динамика сохранится, то уже следующие сезоны могут оказаться под угрозой закрытия. А чтобы рассказать всю историю отчаянных пиратов, разыскивающих сокровища легендарного флибустьера, сезонов понадобится очень много.

Никто в принципе не может здраво объяснить случившееся. С 2023 года, когда состоялась премьера первого сезона, похоже, количество новых зрителей не выросло.

Тем не менее второй сезон «Ван-Писа» занял первое место в мировой десятке самых популярных сериалов на платформе. И даже вернул на седьмую позицию первый сезон. Так обычно и происходит, когда у шоу появляются новые зрители — им необходимо начать просмотр с самого начала. Также фанаты освежают воспоминания перед выходом следующих серий.

Нельзя сказать, что уровень качества материала снизился. По крайней мере, на агрегаторе Rotten Tomatoes у второго сезона рейтинг «свежести» — 100% у критиков и 96% у зрителей.

Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

