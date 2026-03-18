Тревожные звоночки: второй сезон сериала «Ван-Пис» на старте отстаёт от первого по просмотрам

Не самые приятные новости для второго сезона сериала по мотивам культовой манги и аниме «Ван-Пис». Несмотря на то, что поклонники называют художественный сериал на стриминге Netflix чуть ли не лучшей адаптацией японской творческой мысли, это не слишком заметно по тому, сколько просмотров собрал второй сезон, вышедший на платформе во вторник, 10 марта.

Первый сезон за первые четыре дня мог похвастаться 18,5 млн просмотров; у второго сезона за шесть дней набралось 16,8 млн.

Это, конечно, не самое катастрофическое отставание. И оно никак не должно сказаться на третьем сезоне — над ним уже работают. Но в перспективе, если неблагоприятная динамика сохранится, то уже следующие сезоны могут оказаться под угрозой закрытия. А чтобы рассказать всю историю отчаянных пиратов, разыскивающих сокровища легендарного флибустьера, сезонов понадобится очень много.

Никто в принципе не может здраво объяснить случившееся. С 2023 года, когда состоялась премьера первого сезона, похоже, количество новых зрителей не выросло.

Тем не менее второй сезон «Ван-Писа» занял первое место в мировой десятке самых популярных сериалов на платформе. И даже вернул на седьмую позицию первый сезон. Так обычно и происходит, когда у шоу появляются новые зрители — им необходимо начать просмотр с самого начала. Также фанаты освежают воспоминания перед выходом следующих серий.

Нельзя сказать, что уровень качества материала снизился. По крайней мере, на агрегаторе Rotten Tomatoes у второго сезона рейтинг «свежести» — 100% у критиков и 96% у зрителей.