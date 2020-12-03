В актёрском составе приквела «Властелина колец» очередное инклюивное пополнение

В многосерийном приквеле «Властелина колец» очередное пополнение актёрского состава. Потоковый сервис Amazon не стал мелочиться и огласил список из двадцати имён. Кого сыграют все эти люди, пока неизвестно — информация об их персонажах не разглашается.

Итак, кастинг-лист масштабного фэнтези пополнили Синтия Аддай-Робинсон («Спартак»), Максин Канлифф, Ленни Генри, Тусита Джейасундера, Саймон Мерреллс, Алекс Таррант, Бенджамин Уокер, а также Сара Звангобани, Питер Маллан, Йен Блэкбёрн, Кип Чапман, Энтони Крам, Тристан Гравель, Фабиан Маккалум, Джефф Моррелл, Ллоуд Оуэн, Август Прю, Питер Тейт, Леон Уэдэм, вдобавок официально подтверждено участие в сериале Макса Болдри

Ранее в эпический приквел от Amazon записались Маркелла Кавена, Джозеф Моул, Эма Хорват, Овайн Артур, Назанин Бониади, Том Бадж, Исмаэль Круз Кордова, София Номвете, Меган Ричардс, Дилан Смит, Чарли Викерс и Дэниэл Вейман.

Сценарий написали Джон Ди Пэйн, Патрик Маккей и Брайан Когман (««Игра престолов»»). Съёмки проекта о событиях Второй эпохи Средиземья возобновились в сентябре и проходят, как и прежде, в Новой Зеландии. О дате премьеры пока никакой информации нет.