Звезда «Теории большого взрыва» получила собственный ситком — трейлер «Зови меня Кэт»

Майем Биалик, блистательно исполнившая роль Эми Фары Фаулер в «Теории большого взрыва», как видим, не собирается выходить из облюбованного образа — разве что у её новой героини нет учёной степени, дружка-гения и комплексов. «Зови меня Кэт» — ремейк британского сериала «Миранда» — выйдет на телеканале Fox уже 7 января.

В центре сюжета — не блещущая красотой 39-летняя одинокая любительница кошечек, вынужденная каждый день доказывать себе, своей матери и миру, что можно не иметь всего, но при этом быть счастливой. Именно поэтому она тратит все деньги родителей, отложенные на её свадьбу, и открывает кошачье кафе в Луисвилле (Кентукки).

Компанию Биалик составили Кайла Прэтт, Лесли Джордан, Шайен Джексон и Джулиан Гант. Джим Парсонс продюсирует.