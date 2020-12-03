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Звезда «Теории большого взрыва» получила собственный ситком — трейлер «Зови меня Кэт»

Майем Биалик, блистательно исполнившая роль Эми Фары Фаулер в «Теории большого взрыва», как видим, не собирается выходить из облюбованного образа — разве что у её новой героини нет учёной степени, дружка-гения и комплексов. «Зови меня Кэт» — ремейк британского сериала «Миранда» — выйдет на телеканале Fox уже 7 января.

В центре сюжета — не блещущая красотой 39-летняя одинокая любительница кошечек, вынужденная каждый день доказывать себе, своей матери и миру, что можно не иметь всего, но при этом быть счастливой. Именно поэтому она тратит все деньги родителей, отложенные на её свадьбу, и открывает кошачье кафе в Луисвилле (Кентукки).

Компанию Биалик составили Кайла Прэтт, Лесли Джордан, Шайен Джексон и Джулиан Гант. Джим Парсонс продюсирует.

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Темы
 
Видео Зови меня Кэт Теория большого взрыва
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