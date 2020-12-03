Трейлер четвёртого сезона «Леденящих душу приключений Сабрины» обещает решающую битву за судьбы мира

Гриндейл объединяется, чтобы дать последний бой. Потоковый сервис Netflix опубликовал трейлер четвёртого сезона «Леденящих душу приключений Сабрины». В июле выяснилось, что оный станет заключительным для сериала. Выходит восьмисерийный финал 31 декабря.

В завершении экранизации одноимённого комикса Роберто Агирре-Сакасы о юной ведьме-полукровке зрители станут свидетелями решающей битвы за городок Гриндейл, пользующийся особой популярностью у разнообразной нечисти. Впереди у Сабрины Спеллман и её друзей последнее и самое тяжёлое испытание, от исхода которого зависит будущее всего мира.

В сериале снимаются Кирнан Шипка, Джаз Синклер, Мишель Гомес, Чанс Пердомо, Люси Дэвис, Миранда Отто, Ричард Койл, Росс Линч, Тати Габриэль, Аделин Рудольф, Эбигейл Коуэн и другие.