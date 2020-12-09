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Первоисточник: www.youtube.com Прямая ссылка на новость:

Ставки высоки как никогда в трейлере третьего сезона «Кобры Кай»

Стриминговый сервис Netflix выкатил трейлер третьего сезона «Кобры Кай», который обещает бескомпромиссную борьбу, выстоять в которой смогут только по-настоящему сильные духом. Судя по видеоролику, продолжение будет богатым на события.

Враги с 30-летним стажем Джонни Лоуренс (Уильям Забка) и Дэниэл Ларуссо (Ральф Маччио) продолжают учиться на своих ошибках, но эти уроки обходятся им очень дорого. Призраки прошлого продолжают одолевать главных героев, и чтобы справиться с ними и в очередной раз не подвести подрастающее поколение, Джонни и Дэниэл принимают единственное верное решение — преодолевают застарелую вражду.

Премьера третьего сезона состоится 8 января.

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Видео Кобра Кай
 7 декабряЖизнь после побоища — в сети появились первые кадры из третьего сезона «Кобры Кай» 22 июняNetflix приютил «Кобру Кай» 3 мая 2019 годаСериал «Кобра Кай» продлён на третий сезон
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