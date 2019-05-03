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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Сериал «Кобра Кай» продлён на третий сезон

Стриминговый сервис YouTube Premium вполне ожидаемо продлил «Кобру Кай» на третий сезон. Сериал триумфально вернулся с 10-серийным вторым сезоном на прошлой неделе, и его открытая концовка совершенно очевидно намекала на продолжение.

Вдобавок в согласии в новой политикой YouTube в отношении оригинального контента с сентября оба сезона «Кобры Кай» будут доступны для бесплатного просмотра с рекламой.

Спустя 30 лет после памятного турнира в «Парне-каратисте» поверженный, но не сломленный Лоуренс (Уильям Забка) заново открывает знаменитое додзё «Кобра Кай», возвращаясь на путь вражды с процветающим Дэниелом Ларуссо (Ральф Маччио). События второго сезона приобретают откровенно драматический оттенок, когда в жизнь сэнсэя Лоуренса возвращается его бывший наставник Джон Криз (Мартин Коув).

Сценаристами, шоураннерами и режиссёрами сериала по-прежнему значатся Джош Хилд («Машина времени в джакузи»), Джон Харвитц («Гарольд и Кумар уходят в отрыв») и Хейден Шлоссберг («Американский пирог: Все в сборе»). Производство контролируют Sony Pictures Television Studios и Overbrook Entertainment.

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Кобра Кай
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