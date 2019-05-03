Сериал «Кобра Кай» продлён на третий сезон

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Стриминговый сервис YouTube Premium вполне ожидаемо продлил «Кобру Кай» на третий сезон. Сериал триумфально вернулся с 10-серийным вторым сезоном на прошлой неделе, и его открытая концовка совершенно очевидно намекала на продолжение.

Вдобавок в согласии в новой политикой YouTube в отношении оригинального контента с сентября оба сезона «Кобры Кай» будут доступны для бесплатного просмотра с рекламой.

Спустя 30 лет после памятного турнира в «Парне-каратисте» поверженный, но не сломленный Лоуренс (Уильям Забка) заново открывает знаменитое додзё «Кобра Кай», возвращаясь на путь вражды с процветающим Дэниелом Ларуссо (Ральф Маччио). События второго сезона приобретают откровенно драматический оттенок, когда в жизнь сэнсэя Лоуренса возвращается его бывший наставник Джон Криз (Мартин Коув).

Сценаристами, шоураннерами и режиссёрами сериала по-прежнему значатся Джош Хилд («Машина времени в джакузи»), Джон Харвитц («Гарольд и Кумар уходят в отрыв») и Хейден Шлоссберг («Американский пирог: Все в сборе»). Производство контролируют Sony Pictures Television Studios и Overbrook Entertainment.