Первая потеря в сериале по «Гарри Поттеру». На ведущую роль второго сезона срочно ищут замену

Первая ласточка вылетела из актёрского состава сериала «Гарри Поттер» от HBO. Грейси Кокрейн, сыгравшая Джинни Уизли в первом сезоне, неожиданно покидает проект. Во втором сезоне роль перейдёт другой юной актрисе.

Заявление семьи:

В связи с непредвиденными обстоятельствами Грейси приняла непростое решение отказаться от роли Джинни Уизли в сериале HBO о Гарри Поттере после первого сезона. Время, проведённое ею в мире Гарри Поттера, было поистине замечательным, и она очень благодарна кастинг-директору Люси Беван и всей съёмочной группе за такой незабываемый опыт. Грейси с радостью ждёт новых возможностей, которые отроются перед ней в будущем.

HBO, разумеется, поддерживает решение актрисы и её семьи, благодарны ей за работу и желают всего наилучшего. Причины ухода Грейси не раскрываются, хотя обе стороны подчёркивают, что решение обоюдное и мирное. Фанаты отмечают, что уже месяц, как девочка ушла из социальных сетей, которые до этого активно вела.

Роль Джинни во втором сезоне резко расширяется — фактически в «Тайной комнате» она становится главной героиней, наряду с золотым трио. Кто будет писать кровавые надписи на стенах, открывать душу дневнику Тома Реддла и напускать Василиска на грязнокровок, пока неизвестно. HBO проводит рекаст.

Съёмки первого сезона только что завершились, осенью планируют приступить к работе над вторым. В главных ролях остаются Доминик Маклафлин, Арабелла Стентон и Аластер Стаут, а также Джон Литгоу, Ник Фрост и Паапа Эссьеду. Дж. К. Роулинг числится исполнительным продюсером проекта.

Ревелио первого сезона «Гарри Поттера» состоится в Рождество 2026 года на потоковом сервисе HBO Max.