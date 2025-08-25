 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Дженсен Эклс в образе Солдатика и другие суперы на промо нового спин-оффа «Пацанов» Спасение мира ничего не меняет: Джон Сина остаётся лузером во втором сезоне «Миротворца» Half-Life 3 уже можно пройти от начала до конца? Вампирша Элизабет Олсен совратит Кристен Стюарт и Оскара Айзека в триллере режиссёра «Мэнди» Новые фильмы недели: Крис Коламбус, Даррен Аронофски и Никита Кологривый
• • •
 
4
СЕРИАЛЫ
612

Рон Уизли и его семья на новых фотографиях со съёмок сериала «Гарри Поттер»

Источник: Daily Mail

Работа над первым сезоном сериала «Гарри Поттер» не останавливается, и сайт Daily Mail продолжает публиковать новые фотографии со съёмочной площадки проекта.

Сегодня на сайте СМИ разместили десятки фото, сделанных на вокзале Кингс-Кросс в Лондоне. Там снимали сцену, в которой Рон вместе со своими братьями Фредом и Джорджем, сестрой Джинни и матерью Молли Уизли заходят на платформу 9¾. С этой платформы Рон и его братья отправятся на поезде в школу чародейства и волшебства «Хогвартс». А в поезде Рон познакомится с Гарри Поттером.

Рона в сериале играет Аластер Стаут, Фреда — Тристан Харланд, Джорджа — Габриэль Харланд, Джинни — Грейси Кокрейн, а Молли Уизли — Кэтрин Паркинсон.

Промо-арт сериала «Гарри Поттер» Промо-арт сериала «Гарри Поттер» Промо-арт сериала «Гарри Поттер» Промо-арт сериала «Гарри Поттер» Промо-арт сериала «Гарри Поттер» Промо-арт сериала «Гарри Поттер» Промо-арт сериала «Гарри Поттер» Промо-арт сериала «Гарри Поттер»

Снимки сделаны в воскресенье, 24 августа. А премьера самого сериал состоится только в начале 2027 года на канале HBO.

Готовящийся проект станет новой и более точной экранизацией серии романов «Гарри Поттер» писательницы Джоан Роулинг. Запланировано семь сезонов шоу (по одному на книгу). Первые два снимут друг за другом с небольшим перерывом.

Роль главного героя сериала играет Доминик Маклафлин.

Теги
ГалереяГарри ПоттерHBO
Комментарии (4)

Ещё на эту тему

37Доминик Маклафлин и Ник Фрост в образе своих героев на новых фото со съёмок сериала «Гарри Поттер» 1LEGO, юмор и знакомые персонажи в трейлере нового комедийного спецвыпуска «Звёздных войн» 6«Ужастики» закончились: сериал по знаменитым книгам Р. Л. Стайна отменили после двух сезонов

Тоже интересно

6Project Spirits: Shift Up планирует выпустить новую фэнтезийную AAA-игру уже в 2027 году 15Даррен Аронофски устроил Остину Батлеру кучу неприятностей в трейлере триллера «Пойман на краже» 7Слух: авторы Mortal Kombat 1 работают над Injustice 3 2Лютор в офисе: новое фото с Николасом Холтом в роли главного врага Супермена 2Новые детали Mafia: The Old Country

Далее на КГ

0
Новое аниме «Истребитель демонов» заняло третье место в списке самых кассовых фильмов японского проката
 11
Из-за однополых браков в мультиках Снуп Доггу страшно ходить в кинотеатры
 0
«Лaзep-шoy „Tpи дeбилa“» — пpямaя тpaнcляция
 0
KГ игpaeт: Mega Man Battle Network 2, часть 7
 10
«Формула 1» с Брэдом Питтом успела собрать более $ 600 млн до финиша в прокате
 21
Терапия вместо шести фильмов Marvel: звезда «Вечных» Кумэйл Нанджиани сильно переживал из-за провала
 8
«Трон 3», «Мортал Комбат 2» и «Заклятие 4» — самые ожидаемые премьеры осени
 0
Неделя кино на КГ — главные новости 18–24 августа
 0
Автор манги «Охотник × Охотник» работает над её новыми главами
 0
Новый тизер аниме «Время „пыток“, принцесса!» напоминает о премьере второго сезона в январе 2026 года
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Монстры Франкенштейна будущего: анонс комикса о синтетических людях
 
Кино «Супермен» собрал в мировом прокате больше, чем «Миссия невыполнима: Финальная расплата»
 
Игры КГ играет: Tomb Raider I-II-III Remastered, часть 10
 
Кино Робины и Бэтмен на попавших в сеть концепт-артах анимационного фильма «Динамичный дуэт»
 
Кино Стильная и довольная: Энн Хэтэуэй на первом кадре со съёмок «Дьявол носит Prada 2»
 
Игры Десять минут геймплея хоррора Cronos: The New Dawn от авторов Silent Hill 2
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
1Ноль кадров в секунду
 
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 687: «Эддингтон» Ари Астера, «Ночь наступает всегда», причина провала «Белоснежки», «Супермен» дома
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
2ЕВА
 
 
1Телеовощи – 613: Make Xenomorph Great Again
 
0Ноль кадров в секунду – 592: Китайская свежесть
 
8Лазер-шоу «Три дебила» – 686: «Голый пистолет», «Орудия» Зака Креггера, трилогия «Страстей Христовых», «Жизнь по вызову. Фильм»
 
10ЕВА – 646: Отмыв долларов
 
0Телеовощи – 612: Свобода, равенство, гарем
 
0Ноль кадров в секунду – 591: Потерянная контрабанда
 
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2025 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru