Рон Уизли и его семья на новых фотографиях со съёмок сериала «Гарри Поттер»

Работа над первым сезоном сериала «Гарри Поттер» не останавливается, и сайт Daily Mail продолжает публиковать новые фотографии со съёмочной площадки проекта.

Сегодня на сайте СМИ разместили десятки фото, сделанных на вокзале Кингс-Кросс в Лондоне. Там снимали сцену, в которой Рон вместе со своими братьями Фредом и Джорджем, сестрой Джинни и матерью Молли Уизли заходят на платформу 9¾. С этой платформы Рон и его братья отправятся на поезде в школу чародейства и волшебства «Хогвартс». А в поезде Рон познакомится с Гарри Поттером.

Рона в сериале играет Аластер Стаут, Фреда — Тристан Харланд, Джорджа — Габриэль Харланд, Джинни — Грейси Кокрейн, а Молли Уизли — Кэтрин Паркинсон.

Снимки сделаны в воскресенье, 24 августа. А премьера самого сериал состоится только в начале 2027 года на канале HBO.

Готовящийся проект станет новой и более точной экранизацией серии романов «Гарри Поттер» писательницы Джоан Роулинг. Запланировано семь сезонов шоу (по одному на книгу). Первые два снимут друг за другом с небольшим перерывом.

Роль главного героя сериала играет Доминик Маклафлин.