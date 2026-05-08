37

Второй сезон сериала «Гарри Поттер» начнут снимать до премьеры первого

Источник: HBO

Сериал по книжному циклу «Гарри Поттер» дебютирует на канале HBO и стриминговом сервисе HBO Max зимой, и, как ожидается, станет большим хитом. Работа над сценариями для второго сезона шоу идёт уже месяцы. Правда, официально проект продлили только на днях вместе с сообщением о том, что съёмки второго сезона начнутся осенью, то есть до премьеры первого.

Сериал начнёт выходить 25 декабря и станет более точной экранизацией оригинальных романов, чем ранее снятые фильмы. Создатели планируют экранизировать по одной из семи книг за сезон. Роль Гарри Поттера в сериале исполняет Доминик Маклафлин. Шоураннером проекта является Франческа Гардинер. Но, когда начнётся работа над вторым сезоном, она разделит обязанности шоураннера со сценаристом первого Джоном Брауном.

Но HBO не только готовится к производству продолжения шоу, но и усиливает меры наблюдения за съёмочной площадкой. Как оказалось, кто-то воровал реквизит со съёмок: волшебные палочки, мётлы, книги, бутафорскую еду и не только. Теперь на площадке развешены предупреждения, а сам реквизит чипировали, чтобы его перемещения можно было отслеживать. Также HBO планирует следить, не пытается ли кто-то продать украденные вещи онлайн. Виновного или виновных ищут и собираются уволить.

