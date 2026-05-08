Второй сезон сериала Netflix «Аватар: Легенда об Аанге» получил постеры с четвёркой центральных персонажей

Стриминговый гигант Netflix напомнил о грядущей премьере второго сезона сериала «Аватар: Легенда об Аанге», снятого по одноимённому мультсериалу канала Nickelodeon. Видеосервис опубликовал четыре новых персонажных постера шоу. На них Аанг, Катара, Сокка и Тоф.

Грядущий сезон ремейка дебютирует на Netflix 25 июня. Роль Аанга в адаптации исполняет Гордон Кормье, Катары — Киавентио, Сокки — Иэн Аусли, Тоф — Мия Чех. Тоф присоединится к команде Аватара в новых эпизодах.

В сериале заявлено столько же сезонов, сколько и в оригинальном мультсериале, то есть три. Съёмки третьего уже завершены, но даты выхода у него пока нет.

А уже в следующем году на стриминговом сервисе Paramount+ должен дебютировать мультсериал «Аватар: Семь убежищ». Он станет третьим анимационным шоу во франчайзе и расскажет о приключениях нового Аватара. В мультсериале заявлено два сезона.