Майк Колтер показал фото с Защитниками со съёмок нового сезона «Сорвиголовы: Рождённого заново» и, возможно, раскрыл будущее Мэтта Мёрдока

В СМИ появились новые фотографии со съёмок третьего сезона шоу «Сорвиголова: Рождённый заново». Их опубликовал актёр Майк Колтер, который снова играет Люка Кейджа.

На одном из новых кадров Колтер вместе с Финном Джонсом и Кристен Риттер. Джонс вернулся к роли Железного кулака. А Риттер продолжает играть Джессику Джонс. Фото стало ещё одним напоминает, что в третьем сезоне «Рождённого заново» вернутся все супергерои из сериалов Marvel и Netflix «Сорвиголова», «Джессика Джонс», «Люк Кейдж», «Железный кулак» и «Защитники».

Другое фото может раскрывать важные сюжетные подробности следующего сезона. На нём Колтер вместе с Чарли Коксом и Деборой Энн Уолл. На исполнителе роли Сорвиголовы тюремная одежда. Из-за этого некоторые фанаты предположили, что в продолжении «Рождённого заново» адаптируют сюжет, начатый в 82-м номере комикса «Сорвиголова» 2006 года. В этом сюжете Мэтт Мёрдок оказывается в тюрьме из-за того, что его личность Сорвиголовы была раскрыта. Вместе с ним в заключение попал и Кингпин. Оправдается ли теория фанатов, станет известно позднее.

Второй сезон «Рождённого заново» выходит на стриминговом сервисе Disney+ с 24 марта. Сезон из восьми эпизодов завершится 5 мая. Продолжение должно стартовать в марте 2027 года.