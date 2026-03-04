Да здравствует разнообразие! Во втором сезоне «Рыцаря Семи Королевств» появится чернокожий персонаж!

Всё-таки «Рыцарь Семи Королевств» (а не девяти) быстренько приступает к набору актёров для своего второго сезона. Времени на раскачку нет — зрителям слишком сильно полюбились персонажи и вернулась вера в знакомый сеттинг мира «Игры престолов».

К возвращающимся главным героям присоединятся новички — Люси Бойнтон («Богемская рапсодия»), Бабу Сизей («Чужой: Земля») и Питер Муллан («Я ругаюсь»).

Сериал продлили на второй сезон ещё в ноябре 2026 года — до премьеры первого сезона. Тогда ещё не подозревали, насколько высокими окажутся рейтинги отдельных серий шоу. Следующая история станет экранизацией рассказа «Верный меч», повествующего о дальнейших приключениях межевого рыцаря сэра Дункана и его оруженосца Эгга.

Бойнтон сыграет леди Роанну, Сизей — сэра Бенниса, а Муллан — сэра Юстаса Осгрея.

Центральных персонажей исполняют Питер Клэффи и Декстер Сол Анселл.

Действие истории разворачивается за сто лет до событий основного сериала.

Создателями «Рыцаря» числятся Джордж Р. Р. Мартин и Айра Паркер.