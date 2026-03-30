В Steam вышел симпатичный комедийно-фантастический квест Earth Must Die Мститель за отца стал Всеотцом: Мэнди Пэтинкин сыграет Одина в сериале по игре God of War Режиссёр «Человека завтрашнего дня» тизерит возможное появление в фильме супергероя, обожающего печенье Хоррор «Возвращение в Сайлент Хилл» собрал более 300 млн рублей в российском прокате Новые подробности тактики Star Wars: Zero Company
• • •
 
5
СЕРИАЛЫ
ИГРЫ
1 295

Травма Софи Тёрнер обеспечила съёмочной команде сериала «Расхитительница гробниц» двухнедельный оплаченный отпуск

Источник: Amazon

Съёмки приоритетного для платформы Amazon Prime Video сериала по мотивам видеоигры «Расхитительница гробниц» (Tomb Raider) от шоураннера Фиби Уоллер-Бридж, создательницы шоу «Дрянь», приостановлены.

В официальном заявлении студия объяснила, что Софи Тёрнер — исполнительница роли Лары Крофт — недавно получила небольшую травму. В качестве предупредительной меры съёмки остановили, чтобы дать актрисе время на восстановление. Производство возобновится, как только это станет возможным.

Не уточняется, что именно случилось с актрисой. Возможно, инцидент произошёл даже не на съёмках. По сведениям источников, вынужденная пауза продлится две недели, и вся съёмочная команда останется на денежном обеспечении.

Съёмки сериала проходят преимущественно в Великобритании.

«Расхитительница гробниц» — популярный видеоигровой франчайз, рассказывающий о приключениях археолога и искательницы приключений Лары Крофт. Вместе с Тёрнер снимаются Сигурни Уивер, Джейсон Айзекс и другие.

Голливуд уже успел снять три полнометражные экранизации: две с Анджелиной Джоли в главной роли и одну с Алисией Викандер.

Расхитительница гробниц, Софи Тёрнер, Фиби Уоллер-Бридж, Сигурни Уивер, Джейсон Айзекс
Комментарии (5)

Ещё на эту тему

35Лара Крофт в дождливом лесу: Софи Тёрнер на съёмках сериала «Расхитительница гробниц» 2Фотография со съёмок сериала «Расхитительница гробниц» показала голос Лары Крофт в неизвестной роли

Тоже интересно

0Stardew Valley разошлась тиражом 50 млн 3Системные требования PC-версии симулятора курьера Death Stranding 2: On the Beach 17Hulu — истребитель Баффи: Сара Мишель Геллар призналась, что продолжение культового сериала про вампиров отменили 20Новогодний кинопрокат поставил рекорд по сборам 4Третий сезон сериального фэнтези «Перси Джексон и Олимпийцы» отснят

Далее на КГ

0
Неделя сериалов на КГ — главные новости 23–29 марта
 1
Неделя кино на КГ — главные новости 23–29 марта
 5
Сериал «Таламаска: Тайный орден» по «Бессмертной вселенной» Энн Райс отменён
 3
Второй сезон фэнтези «Рыцарь Семи Королевств» закончат снимать летом
 18
Генри Кавилл в образе Коннора Маклауда снова заснят на съёмках нового боевика «Горец»
 5
Вторая часть манги «Человек-бензопила» закончилась, а третья не анонсирована
 8
«Проект „Конец света“» показывает в прокате лучшую выносливость, чем у «Оппенгеймера» и «Дюны: Часть 2»
 6
Злодей фильма «Мстители: Судный день» засветился на новых мерчендайзе и промо
 4
Сказка «Домовёнок Кузя 2» заработала более 500 млн рублей
 0
У аниме «Я получил читерскую способность в другом мире и стал непревзойдённым в реальном» будет второй сезон
Кино Трейлер «Человека-паука: Совершенно новый день» сильно опередил по просмотрам первый ролик «Человека-паука: Нет пути домой»
 
Кино «Мумия 4» с Бренданом Фрейзером и Рейчел Вайс откроет летний сезон блокбастеров 2028 года
 
Мистер 5 и команда Соломенной Шляпы появились на новых постерах продолжения сериала «Ван-Пис»
 
Аниме Гоночное аниме «MF Призрак» закончится четвёртым сезоном
 
Кино Netflix отправляет на Северный полюс создателя «Настоящего детектива» искать пропавшую сверхсекретную технику
 
Игры Судьба ведьмачья: анонсирована Reigns: The Witcher
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

