Травма Софи Тёрнер обеспечила съёмочной команде сериала «Расхитительница гробниц» двухнедельный оплаченный отпуск

Съёмки приоритетного для платформы Amazon Prime Video сериала по мотивам видеоигры «Расхитительница гробниц» (Tomb Raider) от шоураннера Фиби Уоллер-Бридж, создательницы шоу «Дрянь», приостановлены.

В официальном заявлении студия объяснила, что Софи Тёрнер — исполнительница роли Лары Крофт — недавно получила небольшую травму. В качестве предупредительной меры съёмки остановили, чтобы дать актрисе время на восстановление. Производство возобновится, как только это станет возможным.

Не уточняется, что именно случилось с актрисой. Возможно, инцидент произошёл даже не на съёмках. По сведениям источников, вынужденная пауза продлится две недели, и вся съёмочная команда останется на денежном обеспечении.

Съёмки сериала проходят преимущественно в Великобритании.

«Расхитительница гробниц» — популярный видеоигровой франчайз, рассказывающий о приключениях археолога и искательницы приключений Лары Крофт. Вместе с Тёрнер снимаются Сигурни Уивер, Джейсон Айзекс и другие.

Голливуд уже успел снять три полнометражные экранизации: две с Анджелиной Джоли в главной роли и одну с Алисией Викандер.